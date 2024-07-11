Звезда “Иванушек” Григорьев-Апполонов чудом выжил: Должен давно лежать в Сочи

Певец Андрей Григорьев-Апполонов, более известный как Рыжий из “Иванушек” много раз оказывался на грани между жизнью и смертью. По его словам, он с детства был везунчиком и баловнем судьбы. Даже цвет волос достался ему чудесным образом: папа — жгучий брюнет, мама — блондинка, а он — с золотистым цветом волос. Родители так и прозвали его “Золотой”.

В интервью звезда рассказала, как что-то потустороннее помогает ей идти по жизненному пути и выбираться из, казалось бы, непреодолимых ситуаций. Однажды Андрей попал в серьезную аварию и чудом выжил. Девушка, которая находилась вместе с ним, полтора года пролежала в коме, а исполнитель хита “Тополиный пух” с сотрясением мозга и двойным переломом таза через месяц уже ухаживал за новой подругой.

А полет на дельтаплане в горах “Красной поляны” почти наверняка должен был оказаться последним – знаменитость завис над пропастью, чудом зацепившись за маленькую елочку. Причем тут же решил повторить полет.

Знакомая австралийская целительница однажды в беседе с певцом приоткрыла завесу тайны: за Рыжим “Иванушкой” смотрит ангел и оберегает его. Прокрутив свою жизнь, Григорьев-Апполонов вынужден был согласиться с ней.

“Я должен был давно лежать в Сочи, рядом с мамой и сестрой”, — добавил певец.

Андрей уверен, что умрет своей смертью, но при этом не забывает трижды поплевать, чтобы не сглазить.

Свой успех звезда тоже списывает на везение, но при этом не умаляет своих достоинств и признается, что немало трудился, чтобы стать тем, кем стал сегодня.