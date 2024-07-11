Сенатор – ради безопасности американцев Байдена нужно снять с должности прямо сейчас

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По мнению сенатора-республиканца Джоша Холи, США необходимо применить 25-ю поправку к Конституции, согласно которой президента необходимо отстранить от должности, если он не в состоянии выполнять свои обязанности. У Байдена есть коды доступа к ядерному оружию, а это значит, что его недуги несут угрозу безопасности американскому народу. Именно поэтому его немедленно необходимо снять с занимаемой должности, считает сенатор.

ДЖОШ ХОЛИ, сенатор США (Республиканская партия): Мне неясно, почему не задействована 25-я поправка к Конституции США, согласно которой, когда президент не в состоянии осуществлять полномочия и обязанности своей должности, его необходимо отстранить и возложить их на другого. Кабинет имеет такую возможность. Мы говорим о выборах, и, конечно, это важно, но поговорим сейчас о самой безопасности американского народа. Не будем забывать, что у этого человека коды доступа к ядерному оружию. Мы все видели кадры дебатов, мы все видели его пресс-конференции, я видел его во время обращения к конгрессу, — и ясно, что этот человек не в состоянии не только баллотироваться на переизбрание (это уж самое меньшее), он не в состоянии быть президентом. Его необходимо отстранить от должности прямо сейчас.

ВЕДУЩАЯ: Наличие в рядах Демократической партии таких людей, которые чувствуют то же, что и вы, под вопросом. Если они и есть, нельзя сказать, чтобы многие говорили об этом вслух. А вот реакция Кори Буш на вопрос о том, поддерживает ли партия президента в настоящий момент. Послушайте.

ВОПРОС:

Госпожа конгрессмен, можете ли вы описать атмосферу в зале?





ВОПРОС: Поддерживает ли партия Байдена в настоящий момент?





КОРИ БУШ, член палаты представителей США (Демократическая партия):

В настоящий момент те же влиятельные представители правого крыла, которые стремятся свалить меня, пытаются свалить и президента Байдена. Вот как это опишу. Но я слушаю своих коллег и своих избирателей. В конечном итоге нам нужно дать отпор этому влиянию правого крыла.

ВЕДУЩАЯ: Итак, речь идёт не только о том, что среди демократов есть те, кто стоит за президента, уверяя, что он в порядке и должен и дальше участвовать в выборах, — Кори Буш говорит о том, что сейчас некие «влиятельные представители правого крыла» сейчас пытаются навредить демократам и свалить президента. Что вы на это ответите?

ДЖОШ ХОЛИ: На мой взгляд, злейший враг Джо Байдена — это он сам. И за ту ситуацию, в которой Байден оказался, в ответе сам Байден. Недавно по телевидению нация увидела, в каком президент состоянии.

Теперь мы знаем, что Белый дом нам лгал: сколько раз за прошедший год побывал там этот специалист по болезни Паркинсона! Нам лгали все члены кабинета, говорившие: «Да он в порядке! В отличной форме! Демонстрирует хватку за закрытыми дверьми!» Всё это ложь, и мы это знаем. Нам лгали СМИ, которые видели его изо дня в день, изо дня в день и говорили: «Да нет, он хорошо выглядит!» Так вот, выглядит он нехорошо. По нему видно, что он не может оставаться в должности, потому что не способен выполнять свою работу.

Все они нам лгали, и настало время проявить ответственность. Президенту нужно уйти в сторону. Положения 25-й поправки к Конституции США необходимо задействовать прямо сейчас.

Дата публикации 10 июля 2024 года.