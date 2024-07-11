Рупор кремлевской пропаганды: Победили иноагентов, победим и либеральный фашизм

Премьер Грузии пообещал в 2025 году победить либеральный фашизм

"Этот либеральный фашизм целенаправленно и скоординированно финансируется из иностранных источников, донорскими организациями, что является преступлением против грузинского общества. Я уверен, что наша политика, наше общество и государство будут свободны от либерального фашизма, для чего мы сделаем все (с) премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Борьба ведется настолько успешно, что тема присоединения Грузии к НАТО фактически исчезла из документов последнего саммита НАТО. Либеральные фашисты наносят ответный удар по гордым грузинам. Бунт в Тбилиси продолжается.

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