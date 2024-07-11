Евро 2024: Карвахаль: «Каждый день говорю Родри, чтобы он покинул Манчестер»

Защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Дани Карвахаль рассказал о своих разговорах с его партнёром по «красной фурии» Родри Эрнандесе. Карвахаль очень хочет видеть Эрнандеса, играющего за «Манчестер Сити», в составе «сливочных».

«Я каждый день говорю ему, чтобы он покинул Манчестер, что там нет солнца, и приехал в Мадрид, потому что он нам нужен. Он говорит мне, что у него есть контракт… Но он идеально нам подойдет», – приводит слова Карвахаля COPE.

Испанская сборная с Родри и Карвахалем сыграет в финале Евро-2024 против сборной Англии 14 июля. В полуфинале испанцы выбили с Евро французскую команду.