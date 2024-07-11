 

“Меня знала вся страна, но мы были нищие”: как живет звезда “Маяковки” Евгения Симонова

11.07.2024, 20:50, Новости дня
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Про Льва Толстого говорят, что он был диктатор. Но
Евгения Симонова оправдывает это гениальностью автора “Анны Карениной”. А смогла бы она
сама жить с гением? “Мой муж (Андрей Эшпай – Прим. ред.) – не гений, а просто
потрясающий режиссер, – говорит она. – Жить с ним, конечно, непросто. Ну а кому
просто? Лучше сложно, но интересно – мы вместе уже сорок лет”.

Дочь актрисы от первого брака – Евгения Кайдановская. Сегодня
она служит с легендарной матерью в одном театре. “Она – очень талантливая, – радуется
Евгения Павловна. – Я очень люблю с ней играть – у нас около десяти совместных
спектаклей за двадцать лет. Выбор стать актрисой был ее личный – она, мягко
говоря, неважно училась, так что больше некуда было идти, кроме как в актеры
(улыбается). Я ее не отговаривала – видела, что она способная. А вот когда в
актеры пошел мой внук, то его уже отговаривала, потому что он хорошо учился. И
мне было очень обидно, потому что было потрачено много сил, денег, чтобы он получил
хорошее образование”.

По словам Симоновой, для домашних она – не звезда, а
просто супруга, мама и любимая “бабуля”. “У нас непринято в семье быть звездой. Звезда
– это Мерил Стрип, – убеждена актриса. – Вот нынешнее поколение – они другие. У них другие деньги и
возможности, а меня хотя и знала меня вся страна, но мы были нищие. За фильм “Афоня”
(лирическая мелодрама Георгия Данелия, где Симонова играла медсестру Катю Снегиреву – Прим. ред.)
получила всего 240 рублей, которые потратила на подарки для близких сапоги и
проигрыватель”.


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