“Меня знала вся страна, но мы были нищие”: как живет звезда “Маяковки” Евгения Симонова

Про Льва Толстого говорят, что он был диктатор. Но

Евгения Симонова оправдывает это гениальностью автора “Анны Карениной”. А смогла бы она

сама жить с гением? “Мой муж (Андрей Эшпай – Прим. ред.) – не гений, а просто

потрясающий режиссер, – говорит она. – Жить с ним, конечно, непросто. Ну а кому

просто? Лучше сложно, но интересно – мы вместе уже сорок лет”.

Дочь актрисы от первого брака – Евгения Кайдановская. Сегодня

она служит с легендарной матерью в одном театре. “Она – очень талантливая, – радуется

Евгения Павловна. – Я очень люблю с ней играть – у нас около десяти совместных

спектаклей за двадцать лет. Выбор стать актрисой был ее личный – она, мягко

говоря, неважно училась, так что больше некуда было идти, кроме как в актеры

(улыбается ) . Я ее не отговаривала – видела, что она способная. А вот когда в

актеры пошел мой внук, то его уже отговаривала, потому что он хорошо учился. И

мне было очень обидно, потому что было потрачено много сил, денег, чтобы он получил

хорошее образование”.

По словам Симоновой, для домашних она – не звезда, а

просто супруга, мама и любимая “бабуля”. “У нас непринято в семье быть звездой. Звезда

– это Мерил Стрип, – убеждена актриса. – Вот нынешнее поколение – они другие. У них другие деньги и

возможности, а меня хотя и знала меня вся страна, но мы были нищие. За фильм “Афоня”

(лирическая мелодрама Георгия Данелия, где Симонова играла медсестру Катю Снегиреву – Прим. ред.)

получила всего 240 рублей, которые потратила на подарки для близких сапоги и

проигрыватель”.