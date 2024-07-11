Мнение: Фейковая реиндустриализация США, дадут ли вернуться релокантам и вред от запрета на свободный выезд

1. Власти США перед выборами рапортуют о росте экономики и промышленности — и, кажется, врут. Судя по косвенным показателям, промышленность в США сдувается. Большой контраст с Россией, где промышленность, напротив, быстро растёт. Кримсональтер пишет (ссылка):



Мощным (на самом деле, единственным из сколь-нибудь реалистичных) аргументом тех, кто критиковал Россию за (в целом, вынужденный) решительный выбор стороны Китая в конфликте с США, был аргумент, связанный с так называемым «решорингом» — то есть с процессом резкой и решительной реиндустриализации США в условиях новой холодной войны.

Суть аргумента: руководство США поняло (и это межпартийный консенсус, то есть не зависящий от фамилии президента), что глобализация зашла не туда, и нужно срочно избавиться от ситуации, в которой «Китай — это мировая фабрика» (заодно избавиться от ситуации «ОПЕК+ — мировая бензоколонка»).

План был такой: Байден протаскивает через Конгресс и Сенат так называемый Inflation Reduction Act, бюджет США финансирует модернизацию инфраструктуры, а частный сектор (напуганный санкциями против КНР и т. д.) сам, за свои и государственные деньги резво переносит (самые разные) производства в США. В США в этой схеме начинается строительный и промышленный бум, экономика крепнет, зависимость от КНР снижается, экспорт растёт, Детройт восстаёт из пепла и т. д. По деньгам вопросов нет, там не то чтобы совсем безлимит, но реально триллионы долларов. Кстати, часть инфляции в США — это как раз последствия попыток «реиндустриализации за счёт дефицита бюджета». Деньги осваиваются ударными темпами, а СМИ говорят об успехах промышленной политики Байдена.

Есть, однако, нюанс. Ваш покорный слуга не доверяет официальной статистике (профдеформация). Косвенные данные — лучше.

На картинке — статистика строительства промышленных объектов недвижимости в США, по оценке JP Morgan (это из презентации их отдела «альтернативных инвестиций» для состоятельных инвесторов). С 4 кв. 2022 — падение на примерно 40%. Незанятые площади — 6% (было ~3%). Это не реиндустриализация. Это фикция. Индустриализация — это когда и промышленное строительство растёт, и мест аренды на промышленных площадках не хватает. Как в России сейчас.

2. Блогер keleg пишет (ссылка):



Русский немец Гришин вот носится с идеей о том, что многие уехавшие когда-то на благословенный Запад разочаровались и хотят вернуться. И такие мигранты для России гораздо полезнее, чем строители-таджики, потому процессу возвращения нужно помогать на государственном уровне.

Да, всё так. Только вот уверен, что массово вернуться им не дадут. Знаете историю Владимира Райхлина? Наш молодой авиаконструктор, когда-то уехал в Германию и сделал там стартап по авиадвигателям.

Активно сотрудничал с Россией, на его авиадизеле RED A03 летал наш Як-152. Не боевой, _учебный_ самолет. Когда начались санкции, наши необдуманно заявили: «Да если что, мы Райхлина к себе вывезем и движки будут».

Не успели. В свободной Германии Владимира Райхлина арестовали за нарушение санкционного режима и посадили. На 5 лет.

Так что, очень-очень вероятно, что как только Россия выдвинет программу по переселению соотечественников из Европы, оным соотечественникам вследствие военных времен может поплохеть вплоть до концлагерей. Опыт у Европы большой.

Что же. Как пишут мне сегодня, «В Госдуму внесли законопроект о повышении налогов для россиян со вторым гражданством

Удвоение ставки налогообложения будет грозить и тем, кто не захочет отказаться от паспорта “недружественного государства”. В случае принятия закона, меры распространятся и в отношении иностранцев, получивших российское гражданство, но не отказавшихся от другого в течение полугода». Планета, объединившаяся ненадолго в глобальной торговле, ожидаемо раскалывается на регионы, защищающиеся друг от друга пошлинами и налогами. Для многих это означает необходимость определяться: или там, или здесь.

3. Блогер boldogg считает, что запрет свободного выезда из страны был главной критической ошибкой СССР (ссылка):

Нельзя запрещать людям голосовать ногами.

Если соревнуются две системы, и одна из них запрещает своим людям переезжать, то тем самым она просто признаёт поражение. И можно что угодно говорить, как угодно это объяснять – но люди всё равно именно так это трактовать и станут.

Нет, я понимаю причины такого подхода. Капиталистический запад был богаче. И свободнее. Люди просто стали бы туда уезжать – в том числе люди ценные. Инженеры, учёные. Глупо как-то: вы 15 лет учите физика, инженера-конструктора, высококвалифицированного врача – учите забесплатно – а он потом берёт и уезжает к вашим конкурентам. И это не виде разового случая, а массово. Да, обидно. Да, невыгодно. Да, надо с этим как-то бороться.

Ну так и боролись бы.

Если бы не был введён запрет на выезд, с этим _пришлось_ бы бороться – и это очень сильно оздоравливало бы СССР. Да, пришлось бы давать физикам и инженерам больше. Так и давали бы. Не разорился бы СССР на квартиры и приличные зарплаты (либо советские аналоги оных) для ценных кадров.

Тем более, что при свободном выезде мгновенно обнаруживается, что там, за границей, вовсе не рай. И ехать, если пускают не так-то уж и привлекательно.

Читаем советских эмигрантов – Довлатова, Лимонова. Да они же просто лучше жили в СССР, чем в Америке. И это Довлатов и Лимонов – лучшие, которые и в Америке всё же до уровня таксистов не скатились.

Запад всё равно богаче? Эффект столицы мира? Да. Но так вы пока учите того физика, объясните ему это. У вас, блин, на это есть 15 лет и колоссальный бонус своего информационного поля. Если вы и при этом не можете убедительно донести свою позицию до этого физика – да на что тогда вы вообще годитесь.

Думаю, что при открытом выезде пришлось бы и информационной свободы дать больше (хоть половину от той, что есть сейчас – и ведь ничего, не рушится от этого Россия), и экономической – разрешить хотя бы малое предпринимательство, и идеологической – ну, хоть сколько-то.

Всё это вполне можно было сделать, не выпуская вожжей.

Любопытно, что современное руководство России это явно понимает (надо полагать в том числе потому, что просто помнят СССР).

Вот даже сейчас, когда война идёт. Когда было это знаменитое бегство через Верхний Ларс и многие закатывали глаза – “какой позор!”.

А на мой взгляд это не позор. Это гордость России, как системы – что Россия да, сохраняет за своими гражданами эту свободу, свободу уехать.

Граждане России имеют это право, остаются свободными в этом смысле – а оставаясь свободными в этом смысле, дальше они уже сами могут решать, насколько их устраивает степень их свободы в смыслах прочих.

Если бы Россия закрыла границы, то сейчас половина взрослого мужского населения думала бы только о том, как уехать.

А так половина уехавших думают, как бы вернуться. <…>

В общем, на мой взгляд, если бы СССР разрешил свободный выезд, это потянуло бы за собой столь многое, что скорее всего он бы просто не потерпел поражения.

На мой взгляд, главной проблемой позднего СССР была нежизнеспособная коммунистическая идеология. Попытки её внедрения на практике привели к такому провалу в уровне жизни, что без запрета на выезд и подавления свободы слова коммунисты не могли обойтись: иначе экономика рухнула бы ещё раньше. Поэтому, окажись я в шкуре Хрущёва, я бы запрет на выезд снимать не стал бы, а легализовал бы вместо этого частный бизнес. За 10-15 лет частники восстановили бы экономику СССР, и вот после этого можно было уже выездные визы спокойно отменять.