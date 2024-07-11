Как собрать современный гардероб женщине за 50, чтобы выразить свой индивидуальный стиль: хаки от профи

Женщины за 50 могут выглядеть соблазнительно и элегантно, самое главное – правильно подобрать гардероб и определить стиль, который подойдет идеально. Сочетая классические вещи с современными деталями, можно получить красивый и омолаживающий образ. Вот несколько хороших идей нарядов для женщин за 50 от эксперта моды Лилу Гарнье.

Как собрать гардероб

Стиль одежды современной женщины за 50 лет должен отражать ее личность. Самое главное – чувствовать себя хорошо в выбранной одежде.

Выбирая для себя наряд, необходимо подчеркнуть имеющиеся достоинства, но при этом он не должен быть ни слишком тесным, ни слишком свободным.

Очень важно также правильно подобрать цвет наряда. Яркие оттенки, которые подходят под тон лица, придают коже красивое и здоровое сияние. Узоры также могут обладать омолаживающий эффектом и делать создаваемый образ более стильным и притягательным.

Повседневная элегантность

Свободная бежевая футболка в сочетании с длинной юбкой с красивым принтом и стильными кроссовками выглядит действительно потрясающе и делает образ молодым и привлекательным.

Дополнить все это можно красивой цепочкой и белыми солнцезащитными очками. Этот наряд сочетает в себе стиль и комфорт, а аксессуары добавляют образу нотку изысканности.

Городской стиль

Юбка карго цвета хаки выглядит стильно и современно. Черные туфли-лодочки и золотистые аксессуары добавляют внешнему виду немного стиля и элегантности.

Дополнить создаваемый образ можно при помощи красивой и модной сумочки.

Удобный и модный наряд

Джинсы являются вневременным предметом гардероба. Этот наряд простой, но очень элегантный. Красиво смотрятся джинсы в сочетании с темно-синей рубашкой.

Еще больше стиля и изысканности можно добавить при помощи ремня, сандалий и белой сумки. Для создания непринужденного образа стоит также надеть красивые солнцезащитные очки.

Шикарный образ

Чтобы выглядеть более модно и современно, стоит сочетать между собой классические элементы наряда вместе с современными нотками. Синий пиджак и топ в полоску являются вневременным решением.

Чтобы сделать образ более современным и шикарным, можно надеть длинную юбку с разрезом и туфли на каблуках телесного цвета. Бежевая сумка удачно дополнит образ, придав ему еще больше элегантности.

Современный и женственный наряд

Юбка и платье являются своего рода символом женственности, именно поэтому с таким нарядом можно создать действительно уникальный образ.

Атласная юбка миди является самой настоящей классикой, но в сочетании с блейзером она приобретает более современный оттенок. Дополнить наряд можно при помощи сумки через плечо и босоножек на танкетке.

Женственный образ с кроссовками

Классическая белая рубашка просто превосходно смотрится со светло-коричневой юбкой, а кроссовки помогают сделать образ более современным. Добавить немного шика можно при помощи модной сумки. В итоге получится действительно идеальный и очень модный наряд.

Летнее повседневное платье

Длинное полосатое платье в сочетании с полосатой сумкой является идеальным решением для создания модного и стильного образа.

Белые мокасины и шляпа придают образу непринужденный и модный вид и идеально подходят для отпуска.

Красочный наряд

Светло-зеленый комплект является отличным вариантом для лета, так как он помогает сделать образ более ярким и молодым.

Белая футболка и кроссовки помогут придать образу непринужденный шик. Чтобы сделать внешний вид более элегантным, стоит добавить плетеную сумку.

Полосатые брюки

Принт в полоску всегда стройнит, выглядит оригинально и современно. Наряд в стиле бохо в этом году пользуется большой популярностью.

Чтобы наряд полностью соответствовал этому стилю, нужно дополнить его плетеной сумкой.

Твидовый шик

Многим кажется, что твид выглядит несколько старомодно, но на самом деле это не так. Можно сочетать его с кроссовками, чтобы выглядеть элегантно, но вместе с тем очень стильно.

В качестве аксессуаров стоит выбрать для себя сумку в тон, чтобы образ получился действительно потрясающим.