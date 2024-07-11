 

Рупор кремлевской пропаганды: Армия США зависит от поставок из Китая

11.07.2024, 18:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Армия США сделана в Китае

Печальный для Пентагона отчёт (https://cdn.prod.website-files.com/65e61e6392aba0fa1dba723e/66104c1d4e3ae7809bcd8082_Govini_2024_Numbers-Matter.pdf) был опубликован компанией Govini из Арлингтона, штат Вирджиния, которая в 2019 году получила от Пентагона пятилетний контракт на сумму 400 миллионов долларов на предоставление данных, анализа и информации о расходах Министерства обороны, цепочке поставок и приобретениях.

В отчете также говорится, что зависимость от китайской цепочки поставок присутствует на каждой крупной оружейной платформе, включая авианосцы США.

Отдельно отмечается, что сложившуюся зависимость от Китая не получится решить даже за десятилетие. Потому что «цепочка поставок» в этом масштабе представляет собой целую экономику, поскольку это сеть множества фирм, которые покупают и продают друг у друга.

https://t.me/infantmilitario/130888 – цинк

Потратили 400 млн. долларов на установление факта зависимости от Китая.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Российские разработчики представили прототип игровой консоли на «Авроре»

13.07 / Французские социалисты ввели продразвёрстку в Шампани

13.07 / Мнение: Рост зарплат педагогов, противники ЕГЭ и высокая нагрузка на учителей

13.07 / Названы вредные привычки, повышающие риск развития рака

13.07 / Продажи планшетов OnePlus в России резко возросли

13.07 / Киберспортивные Олимпийские игры впервые пройдут в Саудовской Аравии в 2025 году

13.07 / Явлинский призвал ЕС вернуть беглых россиян к ближайшим выборам, чтобы они голосовали за оппозицию

13.07 / Бак ньюйоркцам показав, мэр сказал: за мусор — штраф!

13.07 / Honor представил планшет MagicPad 2 с улучшенными характеристиками

13.07 / Мнение: Россия учится у США: на этот раз по-настоящему

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика