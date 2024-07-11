Большой iPhone 14 Plus подешевел в России на треть

Стоимость флагманского смартфона iPhone 14 Plus с увеличенным экраном снизилась в РФ на 30%. Об этом информирует информационный портал Hi-Tech Mail.ru.

Представленный осенью 2022 года iPhone 14 Plus значительно подешевел на территории РФ. На момент поступления в продажу его розничная цена составляла от 95 тыс. рублей, а спустя примерно два года его можно приобрести менее чем за 65 тыс. рублей. Таким образом, за данный период стоимость устройства снизилась более чем на 30%.

В некоторых розничных точках цена на iPhone 14 Plus может достигать 60,9 тыс. рублей, однако этот показатель варьируется в зависимости от региона проживания покупателя. Кроме того, на стоимость смартфона влияют предназначенный для него регион, наличие лотка для SIM-карт, количество поддерживаемых SIM-карт, объем памяти, цвет корпуса и ряд других факторов.

iPhone 14 Plus оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном, сопоставимым по размерам с дисплеем iPhone 14 Pro Max, но с частотой обновления экрана 60 Гц вместо более плавных 120 Гц в более дорогостоящей модели. Тем не менее, версия Plus отличается улучшенной автономностью в рамках линейки, двойной камерой с разрешением по 12 Мп и высокопроизводительным процессором Apple A15 Bionic.