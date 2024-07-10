Пажитник, мята перечная, розмарин: как сделать увлажняющую сыворотку для кожи головы в домашних условиях

Независимо от типа волос — тонкие они или густые, сухие или жирные, пажитник станет вашим верным помощником в уходе за локонами. Эксперты рекомендуют приготовить на его основе легкую увлажняющую сыворотку, в состав которой также входят мята перечная, розмарин и пальметта. Втирайте сыворотку в кожу головы, чтобы ощутить покалывание и охлаждение. Это поможет снять раздражение и ускорить рост волос.

Польза для волос

Применение этого растения помогает справиться с проблемами кожи головы. Вот некоторые из многих полезных свойств пажитника для здоровья волос.

Пажитник способствует росту волос. Богатый протеинами, липидами и витаминами В3 и С, он питает кожу головы, укрепляет волосяные фолликулы и стимулирует рост волосяного покрова головы. Поэтому пажитник — отличное средство при выпадении или истончении волос.

Предотвращает повреждение волос. Регулярное использование пажитника помогает защитить волосы от повреждений, вызванных неблагоприятным воздействием окружающей среды и укладочных средств. Присущие ему антиоксиданты борются со свободными радикалами, предотвращая преждевременное старение волос и помогая сохранить их пышность и сияние. Кондиционирует и увлажняет. Пажитник особенно подходит для людей с сухими или ломкими волосами. Он содержит жиры, которые действуют как естественное смягчающее средство. Питательная сыворотка для волос с пажитником помогает удерживать влагу, благодаря чему они становятся мягкими и блестящими. Устраняет проблемы с кожей головы, такие как перхоть и раздражение. Благодаря своим противовоспалительным и антимикробным свойствам он способен успокоить раздраженную кожу, уменьшить зуд и шелушение, а также улучшить общее состояние кожи на голове.

Ингредиенты сыворотки

Сыворотка для роста волос помимо пажитника содержит множество других ингредиентов, которые питают волосяные фолликулы:

Дистиллированная вода. Нам не нужна жирная сыворотка, которая пачкает подушку. Вместо масла мы используем дистиллированную воду. Она обеспечивает увлажнение, но не утяжеляет локоны и не делает их жирными. Пажитник — настоящая звезда в мире ухода за волосами. Семена этого растения не только питают кожу головы, но и стимулируют рост волос, укрепляя их структуру. В результате ваши волосы становятся более здоровыми и пышными. Пальметта (необязательно). Пальметта может помочь в борьбе с выпадением волос. Она подавляет гормон, который вызывает сокращение волосяных фолликулов, и тем самым потенциально замедляет процесс истончения прядей. Розмарин — еще одна суперзвезда в борьбе за красивые волосы. Его масло способствует росту волос. Эта пряная трава укрепляет волосяные фолликулы и улучшает здоровье кожи головы благодаря своим уникальным антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. Эфирное масло мяты перечной — это натуральный продукт, который обладает освежающим и бодрящим эффектом. Оно содержит ментол, стимулирующий кровообращение, способствующий росту волос. Кроме того, антибактериальные свойства этого масла помогают поддерживать здоровье кожи головы и предотвращают появление перхоти. Ксантановая камедь. Данный загуститель, имеющий естественное происхождение, делает сыворотку более удобной в нанесении на волосы, кожу. Растительный глицерин — это натуральный увлажнитель, который притягивает влагу к волосам, предотвращая их сухость и ломкость. Консервант. Для того чтобы сыворотка для роста волос с пажитником не портилась и не покрывалась плесенью, в ее состав добавляется специальный консервант.

Далее — инструкция по приготовлению сыворотки.

1. Приготовьте настой пажитника

Сначала нужно смешать в небольшой кастрюле дистиллированную воду с семенами пажитника, розмарином и пальметто. Затем следует нагревать смесь на слабом огне. Время нагревания – 15 минут, поддерживая температуру воды на уровне чуть выше комнатной, не доводя ее до кипения. Это позволит извлечь полезные вещества из семян и трав, не разрушая их.

2. Процедите травы

Дайте настою пажитника остыть. Затем процедите семена и травы. После этого у вас должна получиться прозрачная вода, настоявшаяся на пажитнике. В ней не должно быть твердых частиц, которые могут забить горлышко бутылочки. Возможно, останется немного порошка пальметты, но это не страшно.

3. Смешайте глицерин и ксантановую камедь

В отдельной миске тщательно смешайте ксантановую камедь с растительным глицерином до получения однородной массы. Ксантановая камедь играет роль натурального загустителя, придавая смеси текстуру, похожую на консистенцию сыворотки. В то же время растительный глицерин обеспечивает увлажнение без ощущения жирности на коже.

4. Смешайте смеси пажитника и глицерина

Постепенно вливайте воду, настоянную на пажитнике, в смесь ксантановой камеди, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Если субстанция покажется жидкой, добавьте еще ксантановой камеди до достижения желаемой консистенции.

5. Добавьте эфирное масло и консервант

Добавьте в сыворотку эфирное масло мяты перечной и консервант, чтобы продлить ее срок годности и предотвратить размножение бактерий и появление плесени.

6. Перелейте в чистую сухую бутылочку-капельницу

Аккуратно перелейте готовую сыворотку в чистый стеклянный флакон с капельницей и храните его в сухом прохладном месте.

Как использовать домашнюю сыворотку для кожи головы

Начните с чистых волос. Чтобы добиться наилучшего результата, сначала используйте мягкий шампунь, который поможет удалить грязь, жир или остатки продуктов для ухода за волосами. После этого промокните пряди полотенцем, избавляясь от лишней влаги. Если у вас мало времени или вы не собираетесь использовать большое количество средств для волос, которые могут негативно повлиять на действие сыворотки, вы можете нанести ее на сухие волосы.

Нанесите сыворотку. Разделите волосы на четыре части, чтобы распределить сыворотку равномерно. С помощью пипетки нанесите небольшое количество средства на каждую прядь, обращая особое внимание на участки, где вы заметили истончение волос.

Помассируйте кожу головы. В течение нескольких минут массируйте кожу головы круговыми движениями, слегка надавливая. Так можно стимулировать кровообращение и, как следствие, ускорить рост волос. Вы должны почувствовать легкое охлаждение и покалывание на коже головы.

Оставьте на ночь. Чтобы достичь максимальной эффективности, оставьте сыворотку на волосах на ночь. За это время питательные вещества успеют впитаться и насытить волосяные фолликулы.

Ополаскивайте и укладывайте, как обычно. Утром ополосните или вымойте волосы теплой водой, чтобы удалить остатки продукта, а затем приступайте к обычному уходу за волосами.

Добавьте в свой ежедневный уход за волосами сыворотку для роста волос с пажитником. Используйте порядка трех раз в неделю. Следите за изменениями в росте волос, их густоте и состоянии кожи головы. При необходимости регулируйте частоту использования или состав сыворотки, чтобы она соответствовала вашим индивидуальным потребностям и предпочтениям.

Другие способы применения

Среди них эксперты называют следующие:

Маска при истонченных волосах. Для приготовления маски замочите две столовые ложки семян пажитника в воде на ночь. На следующий день измельчите семена в пасту, при необходимости добавив немного воды, если паста окажется слишком густой. Нанесите маску на кожу головы и волосы, оставьте на полчаса, смойте мягким шампунем. Успокаивающий кожу головы ополаскиватель для волос. Отварите горсть семян пажитника в воде в течение 15 минут. После того как вода остынет, процедите семена. Используйте полученный отвар в качестве ополаскивателя для волос после обычного мытья головы шампунем. Этот натуральный ополаскиватель поможет избавиться от раздражения кожи головы и перхоти. Смягчающий кондиционер с пажитником. Смешайте молотые семена пажитника (или просто порошок пажитника) с йогуртом или алоэ вера до получения однородной пасты. Нанесите смесь на волосы, на кожу. Подержите кондиционер полчаса, смойте прохладной водой. Это средство поможет вернуть волосам мягкость и упругость.