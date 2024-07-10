Мнение: Арктический трилистник, мебель на российских 3D-принтерах и производство электроники в Мордовии

1. Здание космической архитектуры на заглавной картинке – русская военная база «Арктический трилистник», находящаяся на Земле Франца-Иосифа. В состав этого архипелага входит остров Рудольфа с самой северной точкой территории России. А в состав военной базы входит изображённое на картинке административно-жилое строение – самое северное капитальное здание в мире (ссылка).



Военная часть на Земле Франца-Иосифа защищает нас от возможной атаки американцев с севера и поддерживает Северный флот России. Обратите внимание на закрытые коридоры, соединяющие сегменты трилистника. За бортом может быть минус 50 и ветер в 40 метров в секунду, а перемещаться по базе можно при этом с полным комфортом и в тепле.

2. В России начали массовую печать мебели на русских же 3D-принтерах (ссылка):



В России открылся первый завод по производству изделий из вторичного пластика и древесно-полимерного композита (ДПК) методом 3D-печати, а также по производству FGF (гранульных) 3D-принтеров. Из ДПК будут изготавливать предметы интерьера и мебель. В открытии мини-завода компании TRASHBACK 25 июня принял участие генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Импортозамещение — одно из ключевых направлений нашей работы. С начала реформы мы смогли довести долю отечественного оборудования в отрасли до более чем 90%. С коллегами посетили открытие завода по производству промышленных 3D-принтеров и изготовлению мебели и предметов интерьера из вторичного сырья методом 3D-печати. Основной материал для печати мебели — инновация. Это уникальный для нашей страны древесно-полимерный композит, то есть смесь отходов древесного производства — древесной муки и переработанного полиэтилена или ПЭТа, которая ощущается и даже пахнет как дерево. Подобного в России ранее никто не делал. Будем с интересом следить за проектом: этот мини-завод — еще одно звено в построении экономики замкнутого цикла», — отметил Денис Буцаев.

Древесно-полимерный композит — инновационный для 3D-печати материал. Он представляет собой смесь отходов древесного производства и переработанного полиэтилена или ПЭТа. По данным открытых источников, до недавнего времени он производился только в одной стране мира — Нидерландах. В России технология будет применена впервые.”Производство ДПК методом 3D-печати — это инновационное и весьма перспективное направление для России. С помощью ДПК можно печатать мебель, предметы интерьера, уличную мебель, а в будущем — дома. ДПК пахнет и ощущается, как дерево, так как на 70% состоит из древесной муки”, — сообщил генеральный директор TRASHBACK Алексей Маслов.

Мне кажется, перспективное направление. Теоретически мебель можно делать и из старинных материалов, таких как ЛДСП и МДФ, например. На практике, однако, крайне тяжело найти мебельщиков, который могли бы выдерживать стабильное качество, не задирая при этом цену значительно выше рынка. Один раз настроить принтеры, полагаю, значительно проще, чем «настроить» цех живых людей, мотивировав их на быструю и качественную работу.

3. В первом квартале 2024 производство русских компьютеров и тому подобных изделий выросло ещё на 42% (ссылка). Бум производства электроники наблюдается по всей России — не только в городах-миллионниках и в крупнейших промышленных центрах, но и в регионах (ссылка):

Компания «Рутек», ведущий игрок в сфере контрактного производства, начала строительство нового завода на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Система» в Саранске. На нём будет производиться гражданская техника с глубокой локализацией. В частности, компания намерена выпускать смартфоны, компьютеры, планшеты, ноутбуки.

Этот инновационный производитель, заслуживший признание за создание первого в стране ноутбука собственной разработки (IRBIS NB 140 на базе процессора Intel Celeron N3350) без использования зарубежных производственных мощностей, планирует до 2026 года возвести в Саранске совершенно новое производственное предприятие с целью выпуска гражданской техники.