 

Евро 2024: «Я не виноват»: Кукурелья высказался о свисте немцев в свой адрес

10.07.2024, 14:15, Новости дня
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Во вторник сборная Испании обыграла Францию со счётом 2:1 и стала первым финалистом чемпионата Европы. Защитник «красной фурии» Марк Кукурелья в течение игры сталкивался со свистом. Футболиста освистывали немецкие фанаты из-за ситуации в прошлом матче – тогда мяч попал в руку Кукурелье в штрафной площади, но арбитр не назначил пенальти. В тот вечер испанцы выбили Германию на стадии четвертьфинала.

После победы над французами Кукурелья дал комментарий по поводу свиста с трибун.

«Такие вещи случаются. Я ни в нём не виноват. Главное, что мы прошли в финал, вот и всё», – сказал Кукурелья COPE Network.


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