 

Евро 2024: В «Пари НН» ответили, есть ли переговоры с Джикией

10.07.2024, 13:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможном приглашении бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Мы не ведем переговоров с Георгием Джикией. Пока не ведем», — приводит слова функционера издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года, однако после окончания минувшего сезона столичный клуб отказался продлевать трудовой договор с 30-летним защитником.  

В прошедшей кампании Джикия появился на поле в 12 играх с учетом всех турниров и не записал на свой счет ни одного результативного балла.

Новый розыгрыш чемпионата России стартует 20 июля.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Знаменитый актер из сериала “Глухарь” скончался из-за тяжелой болезни

10.07 / Газманов озвучил необычную деталь своего гастрольного райдера

10.07 / Евро 2024: Рианчо оценил выступление Ямаля в матче с Францией

10.07 / Евро 2024 – Радченко: «Результат налицо – Испания сильнее Франции»

10.07 / Евро 2024: Нико Уильямс согласовал личные условия с «Барселоной»

10.07 / Cпециалист по болезни Паркинсона регулярно посещал Белый дом

10.07 / Евро 2024: Кейн высказался о дуэли с ван Дейком в полуфинале Евро

10.07 / Евро 2024: Талалаев критически высказался о Мбаппе и Гризманне после вылета с Евро

10.07 / Крепкие объятия Моди и Путина посылают чёткий сигнал — несмотря на усилия США, Индия сохранит тесные связи с Россией

10.07 / Есть ли будущее у поддержки Украины — главный вопрос саммита НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика