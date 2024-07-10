Евро 2024: В «Пари НН» ответили, есть ли переговоры с Джикией
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Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможном приглашении бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии.
«Мы не ведем переговоров с Георгием Джикией. Пока не ведем», — приводит слова функционера издание «Спорт-Экспресс».
Напомним, Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года, однако после окончания минувшего сезона столичный клуб отказался продлевать трудовой договор с 30-летним защитником.
В прошедшей кампании Джикия появился на поле в 12 играх с учетом всех турниров и не записал на свой счет ни одного результативного балла.
Новый розыгрыш чемпионата России стартует 20 июля.
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