 

Знаменитый актер из сериала “Глухарь” скончался из-за тяжелой болезни

10.07.2024, 13:03, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ежи Штур родился 18 апреля 1947 года в Кракове и получил образование в Государственной высшей театральной школе в Кракове. Он начал свою карьеру в кино в 1971 году и был известен не только в Польше, но и за ее пределами. Его талант проявился в таких фильмах, как “Секс-миссия” (в СССР известен как “Новые амазонки”) и “Дежа вю”, а также в сериале “Глухарь”. Ежи Штур также озвучивал своих персонажей в российских проектах благодаря своему хорошему знанию русского языка.

Актер любил посещать Москву и высказывал свое сожаление о расстоянии между Россией и Польшей, подчеркивая значение культурных связей между странами. Он отмечал, что политика привела к ухудшению отношений, но он стремился использовать любые возможности для сближения на культурном уровне.

Ежи Штур оставил свой след не только как талантливый актер, но и как семьянин. В 24-летнем возрасте он вступил в брак с скрипачкой Барбарой Коске, и у них родились двое детей: Мацей, который также стал актером, и Марианна, которая выбрала путь художника.

Уход Ежи Штура оставляет незаполненную пустоту в мире кино и театра. Его талант, преданность и вклад в культурное наследие будут помнить и ценить поклонники и коллеги по цеху.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Евро 2024: В «Пари НН» ответили, есть ли переговоры с Джикией

10.07 / Газманов озвучил необычную деталь своего гастрольного райдера

10.07 / Евро 2024: Рианчо оценил выступление Ямаля в матче с Францией

10.07 / Евро 2024 – Радченко: «Результат налицо – Испания сильнее Франции»

10.07 / Евро 2024: Нико Уильямс согласовал личные условия с «Барселоной»

10.07 / Cпециалист по болезни Паркинсона регулярно посещал Белый дом

10.07 / Евро 2024: Кейн высказался о дуэли с ван Дейком в полуфинале Евро

10.07 / Евро 2024: Талалаев критически высказался о Мбаппе и Гризманне после вылета с Евро

10.07 / Крепкие объятия Моди и Путина посылают чёткий сигнал — несмотря на усилия США, Индия сохранит тесные связи с Россией

10.07 / Есть ли будущее у поддержки Украины — главный вопрос саммита НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика