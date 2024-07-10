Мнение: О выгодах русского газа

Красноярск начали газифицировать только недавно, так как он неудобно расположен, слишком далеко тянуть ветку. Санкции, однако, вынудили Газпром заняться и Красноярском — из Томской области протянут газопровод длиной в 700 километров. Хотят успеть к 2028 году, к 400-летию города, но могут опоздать, так как проект увязан со стройкой века, «Силой Сибири 2», по которой мы ведём переговоры с монголами и китайцами.

Китайцы — сложные переговорщики, душат Газпром по цене и условиям изо всех сил. Газпрому придётся сильно уступить, так как Европа отваливается, а других покупателей газа не так много, чтобы можно было выбирать: «этим продаём, этим не продаём». Именно поэтому Газпрому нужен Красноярск, о котором он при иных обстоятельствах ещё долго думать не стал бы. В Красноярске живут 1,2 млн человек, которые могут потребить значительный объём газа — при полном своём удовольствии, так как сейчас Красноярск вынужден кашлять каждую зиму из-за пыли от угольных ТЭЦ. Кроме собственно красноярцев есть также жители окрестностей, которых, впрочем, подсчитать сложно, так как Красноярский край очень большой, из-за чего не вполне ясно, в какие его части газ тянуть выгодно, а в какие — категорически нет.

Также в Красноярском крае огромное количество промышленных предприятий, значительная часть которых будет охотно потреблять газ (ссылка). Таким образом, через несколько лет Газпром получит хорошего, надёжного, жирного клиента размером с небольшую европейскую страну.

С газовыми заправками — другим направлением внутренних продаж газа — дела обстоят ещё лучше. Цитирую из письма постоянного читателя, работающего в этой сфере:

Комплект оборудования для АГНКС (газовой заправки для автомобилей) мощностью 1000 м3/ч на 6 рукавов стоит 33 млн руб. с НДС. Если не [швыряться деньгами], строймонтаж обойдётся ещё во столько же (или в два раза по столько же, если будут проблемы с примыканиями и газом). Мы не сильно экономим, так что пусть общие капитальные затраты будут в районе 100 млн руб.

1. Себестоимость куба газа складывается из стоимости 1 куба из трубы (пусть будет 9 рублей) и потраченного на сжатие электричества (1/3 кВт*ч, пусть будет 3 рубля). Итого — 12 руб.

2. Продажная цена куба газа — 20-25 рублей по России, в районах с высоким спросом цена доходит до 26-27. Возьмём среднее в 23 рубля.

3. Итого маржа с куба — 11 рублей.

4. Постоянные затраты на зарплату и прочее — около 500 тыс. рублей в месяц.

5. Средняя загрузка АГНКС по России сейчас — около 7 тыс. кубов в сутки.

Итого 70 тысяч рублей в день, за вычетом постоянных расходов 2,1 млн в месяц, 25,2 млн руб. в год. Внутренняя норма доходности 25%, защищенных от инфляции, на одном только топливе в средне-неблагоприятных условиях. Возврат защищён от инфляции, так как твоя себестоимость привязана к инфляции напрямую через тарифы, а отпускная цена — к ценам на бензин, так как ты конкурируешь именно с ними, и при опережающем росте цен на бензин с дизелем ты радостно повышаешь свои отпускные цены, увеличивая маржу.

Главный плюс для инвестора в такую заправку в том, что он не зависит от биржи нефтепродуктов и, в отличие от бензиновых заправок, не вынужден усложнять свою жизнь через логистику с нефтебазой или строить свою нефтебазу под сеть заправок, чтобы выйти хотя бы в ноль по топливу.

Дальше конечно появляются самые разные нюансы. Например, если хочешь встать на трассе М10 с рестораном, то заправка обойдётся дороже, не в 100 млн рублей, а в 200-250 млн. Если строишь, максимально экономя, или на уже готовой площадке, то можно и в 50 млн упаковаться. При этом хорошие заправки могут продувать по 20 тыс. кубов, такие красавцы окупаются без учета ликвидационной стоимости через полгода-год после строительства. Есть, конечно и слабые заправки, которые продувают по 300 кубов в сутки, их, как правило, строили без учёта спроса, и это прямо печально бывает.

Надо отдельно отметить, что это капзатраты для частников. У [некоторых корпораций] и стоимость строительства, и постоянные расходы можно смело умножать на три, поэтому там окупаемость гораздо медленнее.

Отдельный вопрос с окупаемостью проектов со стороны перевозчиков. Так как непубличная заправка обойдётся в полтора раза дешевле, а с каждого куба ты будешь зарабатывать не «стоимость на пистолете» минус «себестоимость производства», а «стоимость дизеля» минус “себестоимость производства”, то маржа с куба увеличивается до 50 рублей, после чего экономика улетает в космос. Это одна из причин, почему в Петербурге так много газомоторных перевозчиков со своими заправками прямо на территории парка. А [известный перевозчик], один из первых в стране просекший тему, на тех локациях, где можно ездить на газу, в сторону дизеля даже не смотрит (хотя всем и рассказывает, как с газом ужасно сложно, и оставайтесь дорогие конкуренты на дизеле, пожалуйста).

Как видите, заправки строить выгодно. После прочтения письма я даже сам ненадолго задумался об открытии газовой заправки в Петербурге, но сразу же передумал, живо представив объём бумажной возни и согласований.

К счастью, не у всех в России аллергия на бюрократию, поэтому огромное количество газовых заправок неизбежно будет открыто в нашей стране и без меня.

Посмотрите теперь, пожалуйста, на вот этот грузовичок из блога «Китай наизнанку» (ссылка):

Машина новая, из салона. Масса — 2200 килограмм, есть кондиционер, камера заднего вида и прочие элементарные удобства. Цена — 34,8 тысяч юаней, то есть примерно 415 тысяч рублей. Для сравнения, аналогичный грузовик в России, условная Газель, будет стоить в несколько раз дороже.

На мой взгляд, главная причина такой наглядной разницы в ценах — комфортные условия, которые власти Китая создали для частного бизнеса. Постоянные правила игры, разумные налоги, адекватное трудовое законодательство, защита бизнеса от излишнего рвения контролирующих органов и защита рынка в целом от демпингующих иностранцев. Когда государство заботится о бизнесе, бизнес растёт. Когда бизнес растёт, экономика крепнет и, в случае Китая, перемещается с удручающих низов таблицы на первое место в мире.

Современная Россия 30 лет жила по советской инерции, рассматривая частный бизнес скорее как буржуазное излишество, чем как основу экономики страны. После 2022 года ситуация кардинальным образом изменилась, так как именно частный бизнес спас русскую экономику от введённых против нас 20 тысяч санкций. После этого отношение наших властей к бизнесу улучшилось рывком: развитие событий наглядно показало, что частник не только вносит наибольший вклад в развитие России, но и делает для её защиты от врагов как минимум столько же, сколько и РВСН. Примета времени: на днях мы наблюдали архилюбопытный диалог на одном из главных деловых мероприятий лета, на Финансовом конгрессе нашего Центробанка. Речь шла про арест акций Соликамского магниевого завода, из-за которого пострадали миноритарные владельцы, купившие акции завода на бирже.

Краткая суть истории (ссылка):

На Мосбирже несколько лет назад продавались акции Соликамского Магниевого Завода, или сокращенно СМЗ (тикер MGNZ). Весной 2022 года суд признал незаконной приватизацию завода в 1990-е и изъял акции собственников в пользу государства.

Позже суд постановил изъять акции и у обычных инвесторов, которые покупали акции на Мосбирже, никак не участвовали в приватизации и не знали, что они что-то нарушают. Торги акциями были остановлены.

1700 частных инвесторов с общей долей 10% писали письма и обращения, но это не помогло.

На днях инвесторы сообщили, что их акции просто списали из личного кабинета.

Что там за конфликт был у главных собственников завода с государством — отдельная история. Тут важно, что миноритарии, купившие акции на бирже, точно ни в чём не виноваты, так что государство, отобрав у них акции, совершило серьёзную ошибку. ЦБ уже вступился за миноритариев, обжаловал изъятие акций (ссылка).

Так вот, во время обсуждения инцидента глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что права собственников священны, и что за покушение на эти права (то есть за изъятие акций в пользу государства) надо наказывать всех причастных с максимальной суровостью, вплоть до расстрела. Модератор сессии попытался смягчить реплику депутата, однако депутат заметил, что зал его словам аплодирует (ссылка). На мой взгляд, столь жёсткая готовность представителя власти защищать интересы частных собственников — очень хороший знак. Одна из главных причин, по которой многие мои знакомые вкладываются в Россию с большой осторожностью, то есть на короткие сроки и далеко не на 100% от портфеля, заключается в низком уровне доверия к государству. Конфискации при этом являются проблемой второстепенной, так как проводятся редко и затрагивают относительно узкий круг лиц. Более существенно, что наше государство до последнего времени считало интересы бизнеса чем-то маловажным, было готово резко менять правила игры и уничтожать частные предприятия — как это было в 2022 году с ювелирами, например. Теперь, кажется, мы от этой порочной практики начали отходить.

Цитирую мнение Кримсональтера про реплику депутата и «расстрелы» (ссылка):

Очень позитивный [настрой]. Я не думал дожить до ситуации, когда популистские заходы депутатов будут предполагать защиту инвесторов, а не их массовые расстрелы. Да, как говорится, «одна ласточка весны не делает», но, повторюсь (см. выше), это совсем не единственная ласточка, а изменения в политическом [настрое] просто просочились с самого верха до отдельных участников политической жизни.