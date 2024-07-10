 

Евро 2024: Рианчо оценил выступление Ямаля в матче с Францией

10.07.2024, 11:59, Новости дня
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Испанский специалист Рауль Рианчо, ранее тренировавший московский «Спартак», поделился впечатлениями от игры 16-летнего нападающего Ламина Ямаля в матче 1/2 финала чемпионата Европы против Франции (2:1). Юный талант отметился забитым мячом.

«Он молодой игрок с большим потенциалом и лидерскими качествами. Нам еще предстоит увидеть его лучшую версию», – передает слова тренера «Спорт-Экспресс».

Сборная Испании вышла в финал Евро и ждет своего следующего соперника. Во втором полуфинале встретятся национальные команды Нидерландов и Англии. Матч пройдет в Дортмунде 10 июля и начнется в 22:00 мск.


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