Врач назвал продукты для поддержания здоровья печени

Специалист по снижению веса, врач Павел Исанбаев дал ряд советов о лучших продуктах, способствующих быстрому восстановлению работы печени без вреда для организма.

Он подчеркнул, что ключевым фактором является выбор продуктов, богатых таурином, веществом, способствующим синтезу желчных кислот и улучшению липидного профиля крови. Особенно эффективен таурин в борьбе с жировым гепатозом, особенно алкогольного происхождения. Источниками этого вещества являются морепродукты, мясо птицы и животных, а веганы могут включать его в рацион с помощью биодобавок.

Еще одним важным компонентом, упомянутым Исанбаевым, является бетаин, известный как мощный гепатопротектор. Это вещество защищает клетки печени от повреждений, вызванных алкоголем, лекарствами и пестицидами, и эффективно справляется с жировым гепатозом. Продукты, богатые бетаином, включают пшеничные отруби, киноа, свеклу, шпинат, рожь, батат, а также мясо индейки, телятины и говядины.

Кофе также заслуживает внимания как продукт, защищающий печень от различных заболеваний, включая цирроз и жировой гепатоз, а также замедляющий прогресс фиброзных изменений и снижающий риск онкологии. Однако Исанбаев отметил необходимость умеренного употребления кофе, рекомендуется соблюдать безопасную дневную норму в две-три чашки (около 400 миллиграммов кофеина).

Врач-гепатолог Алла Южнова предупредила о продуктах и привычках, вредных для печени. Пища с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как фастфуд, жареные продукты и некоторые мясные изделия, может способствовать накоплению жиров в печени. Высокое содержание добавленных сахаров, соли и химических добавок в переработанных продуктах может увеличить риск заболеваний печени.