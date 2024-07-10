Apple модифицирует датчики Face ID в iPhone 16

Тайваньское издание DigiTimes сообщило о планируемых изменениях в дизайне модуля Face ID в смартфонах iPhone 16 серии. Инсайдеры утверждают, что компания Apple намеревалась внедрить в этом году подэкранный сканер Face ID, однако поставщики не успели разработать необходимые датчики.

Тем не менее, DigiTimes заверяет, что разработчики компании нашли другие способы улучшить Face ID в моделях iPhone 16. Точный характер модификаций и их влияние на функциональность биометрической системы безопасности остаются неизвестны.

Ожидается, что Apple оснастит iPhone 16 новыми датчиками, повышающими точность и скорость распознавания. Инженеры из Купертино регулярно вносят изменения во внутренние компоненты новых поколений iPhone, но это не всегда приводит к появлению дополнительных функций или существенных преимуществ для потребителей.

Презентация iPhone 16 запланирована на сентябрь. По предварительной информации, базовая модель получит увеличенный до 6,3 дюймов дисплей и обновленный дизайн камер.

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