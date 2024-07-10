На сельских почтальонов возложат обязанности лесников и егерей

Сельские почтальоны вскоре начнут выполнять обязанности лесников и егерей – соответствующую инициативу готовят в Федеральном агентстве лесного хозяйства совместно с «Почтой России».

Пилотный проект «Почтальоны леса» уже запущен в Ульяновской области. Цель нововведений – дать почтальонам возможность заработать и справиться с дефицитом высококвалифицированных специалистов в отдалённых районах.

– Отдельный момент – забота о физической форме сотрудников. Почтальоны и сейчас ходят пешком, но будут ходить больше – разнёс письма, разнёс пенсии, по дороге заглянул в лес, проверил, как там дела. Не работа, а одно удовольствие и польза, – считает источник в правительстве.

Сотрудникам почты предстоит контролировать состояние деревьев и их воспроизводство, пресекать незаконные вырубки, контролировать лесозаготовительные работы, предпринимать меры по предотвращению лесных пожаров, контролировать динамику популяций животных, ухаживать за редкими видами флоры, комплексно анализировать состояние экосистемы и составлять ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчёты.

Проект открывает перед работниками «Почты России» новые финансовые возможности – почтальонам-лесникам решили доплачивать 2300 рублей в месяц при условии, что они хорошо справятся со своей работой. Обучение новым обязанностям будет совершенно бесплатным.

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