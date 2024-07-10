Евро 2024 – Радченко: «Результат налицо – Испания сильнее Франции»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился впечатлениями от первого полуфинала чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Франции.

«Результат налицо – Испания была сильнее. Меня расстраивало положение тренерского штаба сборной Франции. Такой опытный тренер, как Дешам, не смог ничего поменять в команде с очень хорошими игроками», – приводит слова Радченко «Чемпионат».

Матч завершился волевой победой Испании со счетом 2:1. В финале чемпионата Европы «красная фурия» сыграет против Англии или Нидерландов. Второй полуфинал состоится сегодня, 10 июля, и начнется в 22:00 мск.