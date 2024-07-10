 

Logitech выпустила беспроводную мышь Lightspeed с «бесконечным» аккумулятором

10.07.2024, 10:30, Разное
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Корпорация Logitech выпустила беспроводную игровую мышь G309 Lightspeed, способную работать «бессрочно» посредством специального коврика с беспроводной зарядкой.

Запас автономной работы мыши составляет до 300 часов при подключении через адаптер Lightspeed и до 600 часов через Bluetooth. Мышь G309 Lightspeed допускает применение технологии беспроводной зарядки, но ее основное преимущество заключается в совместимости с ковриком Logitech G Powerplay стоимостью 120 долларов. Благодаря этому мышь не требует батареек.

Мышь оборудована оптическим сенсором Hero 25K и гибридными оптико-механическими микропереключателями Lightforce, за счет чего достигаются высокая скорость реакции и надежность. Сенсор имеет предельное разрешение 25600 dpi и ускорение до 40G.

Габариты G309 Lightspeed составляют 120x64x39 мм, а масса — 68 граммов (86 граммов с установленной батареей AA). Мышь поступила в продажу на международных рынках.


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