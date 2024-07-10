Десять американских школ оштрафовали за рассылку «петрушек» и «феврошек» в День всех влюблённых

Как минимум десять школ в Калифорнии получили штраф от федерального департамента образования США. Причина – организованные мероприятия в честь Дня влюблённых, который во всём мире отмечается 8 июля в память о святых благоверных Петре и Февронии.

Как передаёт телеканал Fox News, группы учеников в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Лос-Сантосе и ряде других калифорнийских городов решили организовать передвижные коробки для праздничных открыток – так называемых «петрушек» и «феврошек» – в которых гетеросексуальные ученики признавались бы в любви лицам противоположного биологического пола.

Первый конфликт возник после того как ученица пятого класса Роб Смит попыталась передать «феврошку» в виде сердечка с изображением благоверной святой своей однокласснице Джеку Уотерхаусу. Получив отказ, девочка пожаловалась в правоохранительные органы и на горячую линию социального проекта «Rainbow in the dark».

Комиссия департамента образования пришла к выводу, что руководство школы допустило «продвижение нарративов, чуждых американским традициям и американскому образу жизни». Несмотря на всемирную популярность праздника 8 июля, у американцев есть свой день влюблённых – День Святого Валентина, отмечаемый 14 февраля и уходящий корнями в века.

Не удовлетворившись штрафами, общественники из ряда организаций призвали американские власти и лично президента Байдена ограничить в прокате киноленты, через которые «ретранслируется иностранная деструктивная повестка, оказывающая пагубное влияние на молодёжь».

—