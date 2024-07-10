 

Евро 2024: Кейн высказался о дуэли с ван Дейком в полуфинале Евро

10.07.2024, 8:30, Новости дня
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Центрфорвард сборной Англии Гарри Кейн пообщался с журналистами в преддверии встречи с национальной командой Нидерландов в полуфинале чемпионата Европы – 2024.

«Ван Дейк? За много лет в АПЛ мы сыграли много матчей друг против друга. Иногда он был лучше, иногда – я. Нам предстоит очень сложный матч. Я готов усложнить жизнь Виргилу в этой игре. Но он будет делать то же самое. Я люблю играть против лучших в мире», – передает слова нападающего Sky Sports.

Матч 1/2 финала Евро между сборными Нидерландов и Англии состоится сегодня, 10 июля. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени.


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