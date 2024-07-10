 

Apple предупредила о мошеннических схемах и дала рекомендации по защите Apple ID

10.07.2024, 8:13, Разное
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Технологический гигант Apple опубликовал руководство по защите Apple ID от фишинга, социальной инженерии и телефонного мошенничества. Компания напоминает пользователям о необходимости соблюдения мер безопасности.

Среди рекомендаций присутствуют следующие: удержание в секрете паролей и кодов безопасности и воздержание от их ввода на подозрительных сайтах, использование двухфакторной аутентификации, защита контактной информации, понимание того, что Apple никогда не запрашивает пароли или проверочные коды, неиспользование подарочных карт для платежей, поскольку они предназначены только для покупок в Apple Store, проверка подлинности писем, якобы отправленных Apple, загрузка программного обеспечения только из надежных источников, осторожное отношение к подозрительным сообщениям и воздержание от перехода по ссылкам или открытия вложений, игнорирование подозрительных звонков или сообщений, якобы исходящих от Apple, и связь с компанией через официальные каналы

Apple также рекомендует пользователям сообщать о подозрительных письмах, звонках или сообщениях. Кроме того, можно сообщать о спаме и мошенничестве через официальные каналы Apple и правоохранительные органы.


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