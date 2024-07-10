 

Евро 2024: Талалаев критически высказался о Мбаппе и Гризманне после вылета с Евро

10.07.2024, 7:19, Новости дня
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Футбольный тренер Андрей Талалаев поделился мнением о сборной Франции, которая вылетела с чемпионата Европы – 2024 на стадии полуфинала.

«У французов на этом турнире недоработали ни Гризманн, ни Мбаппе. Как можно в полуфинале выходить и из девяти стандартных положений не создать ни одного опасного момента?» – высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

В рамках 1/2 финала чемпионата Европы сборная Франции проиграла национальной команде Испании со счетом 1:2. Во втором полуфинальном матче встретятся Нидерланды и Англия. Игра пройдет сегодня, 10 июля, начало – 22:00 по мск.


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