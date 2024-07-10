 

Есть ли будущее у поддержки Украины — главный вопрос саммита НАТО

10.07.2024, 6:20, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Перед встречей НАТО в Вашингтоне военный блок объявил о «новом пакете помощи» для Украины, но корреспондент N-TV Кристофер Виттих отмечает, что речь на самом деле всё ещё идёт о деньгах, уже выделенных конгрессом США. Реальный вопрос, который волнует всех участников саммита, — это продолжение помощи в будущем, особенно угроза со стороны Трампа. Министр обороны ФРГ уже успел заявить, что Германия одна не справится и не сможет заменить выпавшие США.

ДАНИЭЛЬ ШЮЛЕР, модератор N-TV: Уже перед саммитом НАТО был анонсирован новый пакет помощи Украине. На что Украине теперь рассчитывать?

КРИСТОФЕР ВИТТИХ, корреспондент N-TV в Вашингтоне: Да, Дэниел, доброе утро. Ну нужно понимать, что это, так сказать, выделение того, что уже было одобрено. Это означает, что сейчас привлекаются именно те средства, которым Конгресс уже дал зелёный свет. И которые теперь понемногу поступают, чтобы обеспечить новые системы вооружения на Украине для новой поддержки.

Но большой вопрос накануне саммита НАТО, прямо перед началом саммита НАТО сегодня здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, заключается в том, что произойдёт в будущем с поддержкой Украины? Потому что этот пакет (помощи Украине. — ИноТВ), что уже был принят в США, стал огромной драмой. (Драмой стало. — ИноТВ) то, что его вообще удалось провести через Конгресс.

И поэтому возникают сомнения относительно того, что произойдёт в будущем. Кроме того, над этой встречей витает громкое имя. Его зовут Дональд Трамп. Что произойдёт, если он вернётся в Белый дом с поддержкой Украины?

И кроме того, я как раз сопровождал министра обороны Германии, Писториуса на Аляску, на одно из учений (немецких. — ИноТВ) ВВС, крупнейших в их истории. И он ещё раз дал понять: Германия продолжит поддерживать Украину, но одного этого недостаточно. И именно поэтому поддержка Украины будет одной из главных тем здесь, на саммите НАТО.

ДАНИЭЛЬ ШЮЛЕР: Это был комментарий Кристофера Виттиха из Вашингтона. Спасибо за него, Кристофер.

Дата выхода в эфир 9 июля 2024 года. 


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