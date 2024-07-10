 

Politico – Байден не в счёт — Клинтон и Харрис могли бы обойти Трампа на выборах

10.07.2024, 4:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Пока Байден теряет позиции после провальных дебатов, другие демократы вырываются вперёд в качестве его потенциальной замены на выборах, пишет Politico. Согласно новому опросу, в паре президент — вице-президент Клинтон и Харрис показали лучший результат и обошли Трампа, тогда как Байден и Харрис от них отстают.


AP

Байден продолжает конкурировать с Трампом за кресло президента, однако другие влиятельные демократы вырываются вперёд, приводит Politico результаты эксклюзивного общенационального опроса компании Bendixen & Amandi после провала главы государства на дебатах. По данным исследования, американский лидер уступает своему сопернику (42% против 43%), тогда как вице-президент Камала Харрис и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон в случае потенциальной дуэли его опережают (42% и 43% против 41% соответственно).

Из 86% потенциальных избирателей, которые полностью или частично посмотрели дебаты, лишь 29% считают Байдена умственно и физически способным выполнять обязанности президента ещё четыре года, тогда как 61% в этом сомневаются. Только 33% за то, чтобы он оставался кандидатом от Демократической партии, а 52% против.

В опросе также оценивали возможные претенденты на место главы государства и вице-президента. Выяснилось, что лучше всего себя показала пара Клинтон-Харрис, которая обгоняет Трампа (43% против 40%), тогда как пара Байден-Харрис отстаёт от них на четыре пункта.

В ходе исследования также задавался провокационный вопрос, поддержат ли избиратели Байдена при доказанном снижении его когнитивных способностей ради того, чтобы не допустить победы Трампа. Среди респондентов 48% заявили, что не будут голосовать за президента по этой причине, тогда как 44% (включая 75% демократов) готовы его поддержать. Около 53% считают возможное возвращение Трампа серьёзной угрозой демократии. 


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