Евро 2024: Хулиан Альварес повторил достижение Месси, Ромарио и Форлана

Нападающий Хулиан Альварес открыл счёт в полуфинальном матче Кубка Америки между сборными Аргентины и Канады.

Футболист «Манчестер Сити» нанёс точный удар на 22-й минуте встречи. Согласно данным Opta, Альварес стал лишь четвёртым игроком, забивавшим в полуфинале Кубка Америки и чемпионата мира. Прежде это удавалось только Лионелю Месси (Аргентина), Ромарио (Бразилия) и Диего Форлану (Уругвай).

До перерыва счёт в матче сборных Аргентины и Канады так и не изменился. Следить за событиями второго тайма можно на сайте LiveResult – там проходит текстовая трансляция.

Победитель сегодняшнего поединка 15 июля сыграет в финале со сборной Уругвая или Колумбии.