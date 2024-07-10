 

Евро 2024: Хулиан Альварес повторил достижение Месси, Ромарио и Форлана

10.07.2024, 3:45, Новости дня
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Нападающий Хулиан Альварес открыл счёт в полуфинальном матче Кубка Америки между сборными Аргентины и Канады.

Футболист «Манчестер Сити» нанёс точный удар на 22-й минуте встречи. Согласно данным Opta, Альварес стал лишь четвёртым игроком, забивавшим в полуфинале Кубка Америки и чемпионата мира. Прежде это удавалось только Лионелю Месси (Аргентина), Ромарио (Бразилия) и Диего Форлану (Уругвай).

До перерыва счёт в матче сборных Аргентины и Канады так и не изменился. Следить за событиями второго тайма можно на сайте LiveResult – там проходит текстовая трансляция.

Победитель сегодняшнего поединка 15 июля сыграет в финале со сборной Уругвая или Колумбии.


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