 

Foreign Policy – НАТО шагает к пропасти под бравурные речи чиновников

10.07.2024, 1:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

На предстоящем на днях саммите НАТО наверняка будут звучать много хвалебных речей. Но на самом деле альянс приближается к краю пропасти, пишет обозреватель Foreign Policy. НАТО грозит распад, так как интерес США к Европе слабеет.


AP

После долгих лет ложных тревог западный военный альянс наконец-то действительно шагает к пропасти, пишет FP. Дональд Трамп имеет все шансы вернуться на пост президента США в 2025 году, крайне правое «Национальное объединение» стало самым влиятельным политическим движением во Франции, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается разрушительной силой, а европейцы и американцы разошлись во мнениях насчет войны Израиля с ХАМАС, Китая, регулирования цифровых технологий и того, как лучше всего помочь осажденной Украине.

За НАТО — многочисленная и глубоко укоренившаяся бюрократия в Брюсселе, а также действующие из полутьмы заступники из бывших чиновников, проатлантистские эксперты и богатые аналитические центры, которые отстаивают важность альянса на каждом шагу. Учитывая охват поддержки со стороны элиты, можно с уверенностью сказать, что саммит, который пройдет с 9 по 11 июля, не станет для НАТО последним.

Но очевидный источник напряженности — сдвиги в системе мировой власти. Китай превратился в соперника США сопоставимой силы, грозного технологического конкурента и крупнейшую торговую державу в мире. Сегодня доля Азии в мировой экономике (54%) существенно превышает долю Европы (17%), и ее вклад в глобальный экономический рост также выше. Китай также выдвигает территориальные претензии, которые могут решительно изменить ситуацию в сфере безопасности в регионе. Таким образом, сугубо по структурным причинам Азия сегодня привлекает закономерно больше внимания США, а Европа — опять же, закономерно — заслуживает меньшего. Европейские члены НАТО при всем своем желании мало чем смогут повлиять на расстановку сил в Азии.

Расширение НАТО выдвинуло новые требования безопасности. Посулы, что бесконечная экспансия на восток приведет к созданию “единой, свободной и мирной Европы”, выглядят сегодня весьма нелепо, учитывая, что на Украине бушует жестокий конфликт, а отношения с Россией подверглись глубокой заморозке. НАТО может похвастаться частичным успехом в войне в Косове в 1999 году, но вряд ли эту борьбу можно назвать свидетельством внутренней солидарности, а политика на Балканах остается в лучшем случае шаткой. Члены НАТО сплотились вокруг США после терактов 11 сентября, применив статью 5 в первый и единственный раз в истории, но последующая работа альянса на ниве так называемого государственного строительства в Афганистане оказались затратным провалом. Совместная англо-франко-американская интервенция в Ливию в 2011 году формально не была операцией НАТО, но стала ярким примером трансатлантического сотрудничества в области безопасности, и в результате мы получили еще одно нежизнеспособное государство. НАТО явно помогла Украине пережить первый российский натиск и отстоять большую часть своей территории, но и этот конфликт едва ли закончится триумфом, который альянс будет праздновать. 

Есть мощные системные силы, которые постепенно разъединяют Европу и США и тянут их в разные стороны — и эти тенденции продолжатся независимо от того, что произойдет в ноябре, на Украине или в самой Европе. Так что празднуйте 75-летие НАТО на здоровье, но не воспринимайте всерьез все те грубые уверения в трансатлантической солидарности, которые наверняка услышите. Европа и США постепенно отдаляются друг от друга, и единственный важный вопрос заключается в том, как быстро это произойдет и как далеко зайдет, уверен автор статьи.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / CNBC – исключительная мера — в Греции продвигают ввод шестидневной рабочей недели

10.07 / Евро 2024: Иммобиле давит на «Лацио» – игрок уже выбрал себе новый клуб

10.07 / Экс-советник Трампа – администрация Байдена впустила в страну «насильников и убийц со всего мира»

10.07 / Евро 2024: Ямаль: «Я смотрел прошлые Евро в торговом центре с друзьями, а теперь сыграю в финале»

10.07 / Евро 2024: Сборная Испании выдала самую длительную победную серию с триумфального 2010 года

09.07 / Politico – Украину не приглашают в НАТО, поэтому она создаёт свою «сеть альянсов» на базе необязательных договорённостей

09.07 / Евро 2024: Бруну Фернандеш определился, где хочет играть в случае ухода из «Манчестер Юнайтед»

09.07 / Евро 2024: Стало известно, когда «Бавария» завершит подписание Пальиньи

09.07 / Евро 2024: «Эвертон» отклонил второе предложение «Манчестер Юнайтед» по защитнику

09.07 / С уехавшей из России Бузовой случилась беда: Как же так?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика