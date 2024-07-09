 

Мнение «аналитика»: О русском ответе украинскому хамству… Получили по щщам?

09.07.2024, 23:41, Разное
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М-да. Что-то «незалежная» дипломатия совсем распоясалась. Она и раньше была, скажем так, не очень-то дипломатичной, хамя семо и овамо, по поводу и без. Но теперь — жара, июль — как-то и вовсе раскипятилась.

После вчерашнего инцидента в Киеве, где некая ракета попала по двухэтажному строению на территории больницы «Охмадет», вызвав его частичное обрушение, #Украина потребовала созвать экстренное заседание Совбеза #ООН и обеспечить ей место за круглым столом. Причём сделала это так, чтобы подчёркнуто нахамить председательствующей стороне. Которой на ближайший месяц является #Россия.

Каким же был русский ответ? Разумеется, сокрушительным

Как сообщила политкоординатор России в СБ ООН Надежда Соколова, Украина прислала в российское постпредство при ООН письмо с запросом на участие в заседании из одной строчки: собственно, самого требования. «Без даже минимальной протокольной вежливости, которую принято выражать, обращаясь к председательствующему в СБ ООН. И, что называется, «на деревню дедушке» — только чтобы не обращаться к России как к председателю СБ», — отметила она. При этом, как указала политкоординатор, все европейские страны прислали «нормальные письма по форме».

В итоге Москва не приняла прошение Украины, поскольку не могла допустить, чтобы одна страна «в очередной раз пыталась прогнуть СБ ООН под свои понятия», пояснила российский дипломат.

«Сказали — мы готовы пригласить Украину, но она должна, как и все другие, уважать практику работы СБ и запроситься как положено. Однако изменить свое провокационное поведение пан [постпред Украины в ООН Сергей] Кислица, естественно, не мог».

Она также подчеркнула, что даже Польша была допущена на СБ ООН после соответствующей просьбы, тогда как позицию Украины «ногой открыть дверь в зал Совета» не поддержал никто. «Хамам мы в СБ потакать не будем. В наше председательство такое не пройдет», — заключила политкоординатор.

В итоге за украинцев пришлось просить американцам. И тут уже Россия «как председательство… приняла решение допустить Украину. Но не по её требованию, а по просьбе члена СБ», — добавила Надежда Соколова.

Ух ты! Аж мороз по коже от такой российской смелости…

После которой Украина продолжит бить Россию по щщам?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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