 

Politico – Украину не приглашают в НАТО, поэтому она создаёт свою «сеть альянсов» на базе необязательных договорённостей

09.07.2024, 23:20, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Ни на нынешнем саммите НАТО, ни в ближайшем будущем Украину не пригласят в военный блок, пишет Politico. Поэтому Киев уже создаёт свою собственную «сеть альянсов», подписывая с различными странами двусторонние соглашения в сфере безопасности, которые, однако, не имеют обязательной силы.


AP

Украина не получит приглашения вступить в НАТО во время нынешнего саммита в Вашингтоне, — да и вообще в ближайшем будущем, — поэтому Киев создаёт «собственную сеть альянсов», которые, как он надеется, обеспечат ему определённую безопасность в противостоянии с Россией, пишет Politico.

На сегодняшний день Украина подписала с союзниками 20 двусторонних соглашений в сфере безопасности. Они включают в себя конкретные положения о долгосрочной военной и финансовой помощи, о подготовке украинских войск, а также о поставках оружия, но не предусматривают развёртывания иностранных военных для ведения боевых действий на украинской территории.

Однако эти соглашения не имеют обязательной силы, поэтому любой будущий лидер, например Дональд Трамп в США или Марин Ле Пен во Франции, могут начать их игнорировать.

Тем не менее официальные лица утверждают, что большое число государств, подписавших двустороннее соглашение с Киевом, придаёт этим договорённостям определённую силу независимо от того, кто в будущем придёт к власти в этих странах. Даже если одно или два государства выйдут из этих соглашений, Украина всё равно будет иметь около двух десятков стран, поддерживающих её военные действия.

Кроме того, признаётся также и то, что подобные договорённости — это лишь промежуточный этап на пути к вступлению Украины в НАТО.


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