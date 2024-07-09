 

Евро 2024: Бруну Фернандеш определился, где хочет играть в случае ухода из «Манчестер Юнайтед»

09.07.2024, 23:05, Новости дня
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Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш интересен представителям Саудовской Аравии.

Согласно появившейся недавно информации, руководство «красных дьяволов» разрешило полузащитнику провести переговоры с саудовскими клубами. Интерес к звёздному португальцу проявляют «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад», но сам футболист предпочитает первый вариант, докладывает журналист Руди Галетти. Конечно, для начала Фернандешу предстоит решиться на уход из «Манчестер Юнайтед» – до этого пока далеко, но переговоры с игроком продолжаются.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бруну в 70 млн евро. Контракт 29-летнего атакующего хавбека с манкунианцами рассчитан до 2026 года.


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