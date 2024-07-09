Мнение: Упадок нефтедобычи в Британии, развал британской армии и банкротство британской пенсионной системы

1. Дела у британской нефтегазовой отрасли идут на спад. Месторождения в Северном море истощаются и, как будто этого мало, правительство под давлением зелёных бесов разоряет нефтяников налогами (ссылка 1, ссылка 2):



Chevron заявила, что собирается начать продажу оставшихся британских нефтегазовых активов в Северном море, что ознаменует выход американского энергетического гиганта из «стареющего бассейна» после более чем 55 лет работы там.

Выход станет последним шагом в постепенном уходе ведущих нефтегазовых компаний из приходящего в упадок британского бассейна, который стал пионером глубоководной добычи в 1970-х годах.

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Сбор с нефтегазовых компаний в 35% ввели для привлечения в бюджет дополнительных £5 млрд два года назад — в мае 2022-го. Затем его продлили до 2029 года. С учетом этого налога теперь прибыль британской энергопромышленности облагается налогом в размере 75%.

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В прошлом году добыча нефти и газа в Великобритании едва поднялась выше 1,2 млн бс — это самый низкий показатель почти за 50 лет, с 1977 года. Дальнейший уход инвесторов грозит утратой 40 тыс. рабочих мест к концу десятилетия, оценила Offshore Energies UK.

Согласно прогнозу добыча в британском секторе будет сокращаться и дальше, в ближайшие десятилетия она упадёт до незначительных объёмов.

2. В Британской армии провели аудит и обнаружили, что две трети казарм для солдат испытывают перебои с электричеством, а половина – с отоплением и подачей горячей воды. Плесень, крысы и тараканы также являются повсеместными проблемами. Упадок престижа и комфорта военной службы настолько длительный и глубокий, что желающих служить в этом бардаке всё меньше, так что численность британской армии сократилась до 73 тысяч человек, минимального значения за 300 лет (ссылка). Для сравнения, численность русской армии — 1,3 млн человек.



Подавший сейчас в отставку британский премьер Риши Сунак обещал решить проблему при помощи призывной службы (ссылка). Посмотрим, будут ли выполнять это обещание его преемники.

3. Экономисты из института Адама Смита подсчитали для британского издания Телеграф, когда обанкротится британская пенсионная система. Ждать осталось чуть более десятилетия. В 2035 году размер причитающихся пенсионных выплат превысит размер поступлений в британский пенсионный фонд, главным образом за счёт таких факторов, как старение населения и сокращение доли трудоспособных граждан. Если только не станет хуже, к середине века число пенсионеров в Британии вырастет примерно в полтора раза, тогда как численность трудоспособных когорт населения останется прежней или даже несколько упадёт (ссылка).

Способы решения проблемы понятны: либо повышать пенсионный возраст, либо увеличивать налоги, либо отказаться от ежегодной индексации пенсий на уровень инфляции. Политическая логика подсказывает, что власти Британии пойдут третьим путём: обесценят фунт стерлингов, посадив тем самым пенсионеров на голодный паёк.