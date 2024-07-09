Появились редкие фото 15-летнего сына Анджелины Джоли

Анджелина Джоли и её 15-летний сын Нокс Джоли-Питт были замечены папарацци во время шопинга в Лос-Анджелесе. Они посетили зоомагазин, где купили необходимые вещи для своего питомца. Об этом пишет газета Daily Mail.

Анджелина Джоли появилась на публике с 15-летним сыном Ноксом Джоли-Питтом, который, в отличие от своих братьев и сестер, редко попадает в объективы фотокамер. Актриса и её сын выглядели комфортно и расслабленно, несмотря на наличие папарацци вокруг.

Ранее актриса Сальма Хайек выразила поддержку Анджелине Джоли и её дочери Вивьен за их участие в спектакле «Изгои», который был отмечен престижной театральной наградой «Тони».