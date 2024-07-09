Мнение: Почему российские соцопросы – ни о чем

Фальшь в принципе раздражает. Еще больше раздражает фальшь в соцопросах, особенно на темы войны и мира, особенно в нашей, насквозь фальшивой стране, в которой до сих пор не решились назвать войну войной, а слово «мир» так и вовсе запретили к чертовой матери. Такое ощущение, что здесь как-то до сих пор рассчитывают проскользнуть между струек, да и нет не говоря, «я не я и лошадь не моя». Цыганщина какая-то.

Но опросы населения касательно «СВО» исправно проводят и публикуют с самого начала войны, скрупулезно подсчитывая, какие страты, какого пола и какого возраста выбирают варианты – кто требует «войны до победного конца», кто «за мир и переговоры», а итоги любят обсуждать и перетирать буквально все кому не лень, приходя к самым глубокомысленным выводам относительно «мнения общества»…

При этом упорно игнорируя тот факт, что данные опросы – в их неизменяемых все 2,5 года формулировках – являются типичной «обманкой» и в принципе не приспособлены для выявления реального разброса мнений; дело в том, что они не содержат реальных альтернатив. Вопрос, которым два с лишним года теребят российских респондентов, звучит примерно так:

Вы готовы пойти на войну? Варианты:

а) Да, я готов пойти на войну

б) Нет, я все-таки думаю пойти на войну

Вариантов ответа всего два, и «выбирать» из них можно до посинения. Чем респонденты и занимаются, усиленно натирая себе плешь, а потом их обсуждают «эксперты».

Социологами из уважаемых (в РФ) контор предлагаются лишь два варианта ответа: или что-то вроде «надо воевать до победного конца», или «надо начать переговоры/надо заключать мир». Выбирай, но осторожно, осторожно, осторожно, но выбирай…

При этом, однако, упорно игнорируется, что оба варианта подразумевают, по сути, одно и то же – только выраженное разными словами. То и другое – война «до победы», то есть, в понимании большинства населения РФ – до полного разгрома Украины. Просто в первом варианте ответа та же мысль выражена просто и незамысловато, «по-пацански», а во-втором – «по-интеллигентски», то есть с пониманием, что капитуляция – это ведь тоже мир, по большому счету. Когда гитлеровская Германия подписала Акт о полной и безоговорочной капитуляции в 1945, тогда ведь тоже наступил МИР в смысле полного прекращения боевых действий? Наступил. И спорить с этим просто глупо. Соответственно сторонник мира «по-российски» – это и есть сторонник войны «до победного конца», всё строго по Оруэллу.

Если уж принимать всерьез лукавые формулировки соцопросных форм, то человеком, безоговорочно выбирающим «пункт Б», у нас в первую очередь предстает некто Путин В.В., он же – Верховный Главнокомандующий. Свое желание провести переговоры и добиться «прочного мира» он во всеуслышание подтвердил не далее как неделю назад – когда, помните, он предложил отдать ему без боя Запорожье и Херсон, вывести все войска Украины из четырех областей, вписанных в росКонституцию – и после этого начать с ним переговоры о мире в формате «сколько влезет». Он готов и обещает начать «как только так сразу». Чем не миротворец?

То есть вопрос росанкет нужно было бы – точнее – записать так:

«Вы желаете воевать до последнего украинца – или вы хотели бы побыстрее принять капитуляцию Украины и заключить с нею мир на российских условиях?» Вот это было бы тем, что собственно, и обсуждается такого типа верноподданными вопросами. И я даже не исключаю, что российское общество действительно каким-то образом расколото между двумя этими «вариантами» одного и того же исхода, а господа «патриоты» и «государственники» в самом деле могут до хрипоты спорить, «какой вариант правильнее». Такие своего рода «остро- и тупоконечники».

Важно лишь отдавать себе отчет, что такие «исследования» – не более чем игра в бирюльки. Правильные опросы по определению должны охватывать весь спектр возможных реакций – только тогда анализ разброса ответов может представлять одновременно и научный, и общественный интерес. В нашем случае, раз уж речь зашла о капитуляции Украины (с отказом от боевых действий) – должен быть и аналогичный вариант с капитуляцией (хотя бы частичной) и самой РФ. И тут очевидны варианты:

Что-то вроде такого:

«Желаете ли вы продолжать боевые действия РФ до полной победы (вариант А) – или вы бы предпочли заключение мира ценой

– отказа России от всех завоеваний после 24.02.2022 (вариант Б)

– отказа России от всех завоеваний после 1991 (вариант В)

– другое (_____________________________)

Тогда, по крайней мере, результаты опроса имели бы какой-то смысл – с точки зрения оценки реальных настроений в обществе. Хотя, конечно, нет, это харам, «запрещено». Мы же помним принцип «Да и нет не говорите», господствующий в российском обществе фальши.