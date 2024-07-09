Евро 2024: Михаил Кержаков рассказал о своём пивном бизнесе

Голкипер питерского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о своём стороннем заработке помимо футбола, ведь рано или поздно каждый возрастной футболист столкнётся с завершением карьеры.

«У нас есть мини-завод по производству крафтового пива. Держим его вместе с компаньоном. Оперативные вопросы решает он», – говорит Кержаков для Sport24.

Как добавил Кержаков, у него пока нет столько времени, чтобы погрузиться в пивное дело полностью, ведь он действующий голкипер топ-клуба.

Напомним, что Кержакову уже 37 лет, а через полгода опытный вратарь отметит своё 38-летие. Его контракт с «Зенитом» действует до лета 2025 года.