 

Евро 2024: Михаил Кержаков рассказал о своём пивном бизнесе

09.07.2024, 19:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Голкипер питерского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о своём стороннем заработке помимо футбола, ведь рано или поздно каждый возрастной футболист столкнётся с завершением карьеры.

«У нас есть мини-завод по производству крафтового пива. Держим его вместе с компаньоном. Оперативные вопросы решает он», – говорит Кержаков для Sport24.

Как добавил Кержаков, у него пока нет столько времени, чтобы погрузиться в пивное дело полностью, ведь он действующий голкипер топ-клуба.

Напомним, что Кержакову уже 37 лет, а через полгода опытный вратарь отметит своё 38-летие. Его контракт с «Зенитом» действует до лета 2025 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Недавно родившая жена Петросяна выкатила перед публикой округлившийся живот: Беременны

09.07 / Tichys Einblick – в Вашингтоне НАТО с большим вниманием выслушает Орбана после его визитов в Москву и Пекин

09.07 / Евро 2024: Тошич готов вернуться в ЦСКА

09.07 / Украина — не проблема США, заявил советник Трампа

09.07 / Евро 2024: Титов — о Джикии: Всем понятно, что был конфликт

09.07 / Жена Костомарова предъявила третьего мальчика: Счастье!

09.07 / Евро 2024: «Реал» или «Манчестер Юнайтед» – Романо назвал клуб, куда «Лилль» хочет продать Йоро

09.07 / Евро 2024: «Манчестер Юнайтед» хочет увести защитника из-под носа «Реала» – предложено 50 млн евро

09.07 / Евро 2024: Тренер Аргентины ответил, сыграет ли Месси в полуфинале

09.07 / Евро 2024: Борис Игнатьев рассказал, кому отдаёт предпочтение в матче Испания – Франция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика