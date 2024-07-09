Недавно родившая жена Петросяна выкатила перед публикой округлившийся живот: Беременны

Татьяна Брухунова опубликовала новое фото, чем вызвала небольшой шок у своих подписчиков. На снимке девушка улыбается и позирует в юбке с анималистичным принтом и свободной футболке с надписью “любовь”. Несмотря на то что одежда оказалась достаточно широкой, пользователи Сети разглядели у молодой жены Петросяна округлившийся животик.

Учитывая, что супруга юмориста не так давно во второй раз стала мамой и предъявила публике уже подросшего младенца, народ в восхищенном недоумении: “Ой: кажется беременны”. Но пока одни восторгаются мужской силой Евгения Вагановича (в таком-то возрасте!), другие рассуждают иначе.

“Гложат смутные сомнения, а не рукотворные ли это животики?” – сомневаются подписчики.

Напомним, у 78-летнего Петросяна и его жены двое детей. Сыну Вагану 4 года, а в марте супруга юмориста показала еще и дочь Матильду, которая, по словам Брухуновой, появилась на свет в октябре 2023 года. Видимо, Татьяна не намерена останавливаться и готова пополнять семью с завидной регулярностью. Впрочем, если это действительно так, остается только порадоваться за счастливую чету и пожелать счастья их большой и дружной семье.