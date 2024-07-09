The Sun:: ученые нашли приятный способ улучшить здоровье десен

Регулярное употребление в пищу небольшого количества горького шоколада и некоторых других продуктов может помочь улучшить здоровье десен. Об этом пишет издание The Sun.

Ученые в ходе исследования выяснили, что употребление темного шоколада может снизить риск заболеваний десен вдвое. Этому способствуют антиоксиданты, содержащиеся в какао-бобах. Темный шоколад богат полифенолами, которые имеют антиоксидантные свойства и могут помочь в борьбе с воспалением десен.

Кроме шоколада, исследователи также отметили благоприятное воздействие на здоровье десен таких продуктов, как сыр и несоленый арахис. Сыр способствует нейтрализации кислот в полости рта и защищает эмаль зубов, а несоленый арахис может помочь массажировать десны и стимулировать их кровоток.

А вот фильтр-кофе, по мнению исследователей, может наносить вред здоровью полости рта из-за своего воздействия на эмаль и цвет зубов.