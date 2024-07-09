Tichys Einblick – в Вашингтоне НАТО с большим вниманием выслушает Орбана после его визитов в Москву и Пекин

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Визит Орбана в Россию и Китай был громогласно раскритикован западной прессой. Но Tichys Einblick обращает внимание, что критика от НАТО отсутствовала. Издание полагает, что Орбан посетил Москву, если не по просьбе Столтенберга, то с его согласия. Венгерский премьер приедет в Вашингтон с российскими условиями окончания украинского конфликта, и блоку придётся решать, идти на них или выбирать повышение прямой вовлечённости в конфликт.



AP

С начала июля Виктор Орбан посетил Киев, Москву и Пекин, везде он говорил о прекращении конфликта. Лишь из Брюсселя, Берлина и Западной Европы с самого начала дипломатический манёвр Орбана сопровождал «истошный вопль», — отмечает немецкий журнал Tichys Einblick. В этом «хоре», однако, на этот раз не хватало одного привычного участника — НАТО.

«В то время как в Брюсселе рвали на себе волосы и одежду от горя, потому что Орбан «ничего нам не сказал», генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хладнокровно заявил, что Орбан действительно проинформировал НАТО о своих планах поездки», — продолжает издание. Издание отмечает, что если это так, то информация не вышла за пределы командования НАТО, а значит, сам военный блок был заинтересован в поездке Орбана.

Более того, «Столтенберг очень подробно прокомментировал поездку Орбана, не включив ни одного критического предложения в адрес Орбана». Tichys Einblick считает примечательной и оговорку уходящего в отставку генсека НАТО, что на встрече в Вашингтоне Орбан «будет иметь возможность обсудить итоги своей поездки».

Издание предполагает, что о своих планах Виктор Орбан проинформировал Йенса Столтенберга лично ещё 12 июня в Будапеште, когда договорился о неучастии Венгрии в миссии НАТО на Украине. Частью этих договорённостей, видимо, была и это поездка, на которой Орбан должен был «выяснить, где находятся «пределы» для соответствующих сторон, то есть условия, от которых они не откажутся ни при каких обстоятельствах».

«Возможно ли, что Орбан выполняет задачу в интересах своих западных партнёров?», — задаётся вопросом Tichys Einblick. Журнал полагает очень вероятным, так как антироссийский градус дискуссии на Западе достиг уже такого уровня, что ни одно официальное лицо не может без ущерба для себя начать вести переговоры. Орбан оказывается одним из немногих западных политиков, который ещё может говорить с Москвой.

Теперь между 9 и 11 июлем Орбану предстоит посетить саммит НАТО в Вашингтоне. Для журнала очевидно, что на нём речь будет идти совсем не о мире, а наоборот, о «повышении напряжённости и создании миссии НАТО на Украине, о помощи оружием и другой помощи со стороны НАТО».

Но между обсуждением этого у Орбана будет шанс рассказать блоку о российских и китайских условиях выхода из конфликта, о том, что он узнал в Москве, Пекине и Киеве. «Как мог бы выглядеть возможный финал, и какие жертвы нужно быть готовым принести и в обмен на это?».