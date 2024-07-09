Евро 2024: Тошич готов вернуться в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич ответил на вопрос о возможном возвращении в стан «красно-синих» на административную должность.

«Я все еще активно играю в футбол. Но, когда закончу карьеру, с удовольствием подумал бы о любой опции», — приводит слова Тошича Sport24.

Напомним, Тошич защищал цвета «красно-синих» с 2010 по 2017 год. Последней командой 37-летнего сербского полузащитника была греческая «Ламия».

В минувшем сезоне Тошич принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет пять результативных передач.

В России новый футбольный сезон стартует 13 июля матчем между «Зенитом» и «Краснодаром» за OLIMPBET-Суперкубок России.