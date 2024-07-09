Брокер Хандошко: Доллар в диапазоне 87-94 рублей благоприятен для российской экономики

Оптимальный курс доллара для российского бюджета и экспортеров составляет 87-94 рубля, считают эксперты. Правительство будет стремиться удерживать американскую валюту в этом коридоре. Об этом заявила гендиректор брокера Mind Money Юлия Хандошко.

Эксперт подчеркивает, что в РФ существует потенциал для различных экономических сценариев, однако нет оснований ожидать значительного ухудшения курса рубля до уровня 100-150 рублей за доллар. Она считает, что удержание курса в районе 90 рублей за доллар является реалистичной и достижимой задачей, учитывая текущее состояние рынка, экономическую ситуацию и действия правительства, Минфина и Центробанка.

Она отмечает, что обязательная продажа валютной выручки в РФ также поддерживает этот сценарий. Власти даже снизили процент обязательной продажи с 80% до 60% в июне, что также способствовало укреплению рубля. Повышение ключевой ставки на 1-2 процентных пункта на июльском заседании Центробанка оказывает положительное влияние на стабильность рубля.

Эксперт указывает, что рубль может снижаться только при резком увеличении спроса на валюту, например, из-за скачка импорта или усиления санкций, что может привести к переориентации логистических цепочек.