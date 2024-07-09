 

Брокер Хандошко: Доллар в диапазоне 87-94 рублей благоприятен для российской экономики

09.07.2024, 18:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Оптимальный курс доллара для российского бюджета и экспортеров составляет 87-94 рубля, считают эксперты. Правительство будет стремиться удерживать американскую валюту в этом коридоре. Об этом заявила гендиректор брокера Mind Money Юлия Хандошко.

Эксперт подчеркивает, что в РФ существует потенциал для различных экономических сценариев, однако нет оснований ожидать значительного ухудшения курса рубля до уровня 100-150 рублей за доллар. Она считает, что удержание курса в районе 90 рублей за доллар является реалистичной и достижимой задачей, учитывая текущее состояние рынка, экономическую ситуацию и действия правительства, Минфина и Центробанка.

Она отмечает, что обязательная продажа валютной выручки в РФ также поддерживает этот сценарий. Власти даже снизили процент обязательной продажи с 80% до 60% в июне, что также способствовало укреплению рубля. Повышение ключевой ставки на 1-2 процентных пункта на июльском заседании Центробанка оказывает положительное влияние на стабильность рубля.

Эксперт указывает, что рубль может снижаться только при резком увеличении спроса на валюту, например, из-за скачка импорта или усиления санкций, что может привести к переориентации логистических цепочек.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Напротив Елисейского дворца установили гильотину

09.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Восстановят Саратовское высшее артиллерийское командное училище

09.07 / Богослов Сосковец рассказал, в чем смысл сна с покойным родственником

09.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Где Украина закупает электричество

09.07 / Лера Кудрявцева раскрыла настоящую любовницу мужа Алсу

09.07 / 35-летний американец с внешностью подростка поделился советами по сохранению молодости

09.07 / Спасатели уже вторые сутки не могут найти в Сене тело французского чиновника, желавшего продемонстрировать чистоту реки

09.07 / Мнение: Производство в России – всё очень и очень хорошо

09.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Вступление Грузии в ЕС приостановлено

09.07 / Nothing представила дешевый модульный смартфон CMF Phone 1

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика