 

Напротив Елисейского дворца установили гильотину

09.07.2024, 17:33, Разное
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По распоряжению главы
коалиции левых «Новый народный фронт» Франсуа Марата на площади перед
резиденцией президента Франции установили гильотину, сообщает Le Figaro. Победившие на французских выборах социалисты уверены, что это будет постоянно
напоминать Эммануэлю Макрону о его ответственности перед народом.

Традиция
установки гильотин напротив правительственных зданий насчитывает 350 лет, рассказывает
доцент кафедры Западноевропейской истории СПбГУ Аполлинарий Ягужинский. Впервые это сделали сторонники
Филиппа Орлеанского во время правления Людовика XIV в 1671 году. Тогда гильотина простояла напротив
Версаля 2 недели, прежде чем её демонтировали королевские мушкетёры.
Впоследствии гильотины появлялись напротив резиденций Людовиков XVI и XVII, Максимильена
Робеспьера, Иоахима Мюрата, Наполеона II и правительства Виши.
Шарль де Голль в 1955 году распорядился запретить установку орудий казни перед
Елисейским дворцом, однако своим первым решением новый социалистический
парламент Франции отменил этот указ.

«Мы хотим
напомнить Макрону, что отныне над каждым буржуазным министром будет стоять наш неподкупный
комиссар в пыльном шлеме, – говорит Франсуа Марат. – Пусть каждый капиталист, засевший
в правительственном кабинете, вздрагивает всякий раз, когда его рука потянется
подписать документ, обворовывающий простой народ. Карать мы будем нещадно. К сожалению,
в Пятой Республике пока ещё нельзя казнить ни людей, ни чиновников. Но вот о
том, что им нельзя отрубать руки или ноги, в законе ничего не сказано. Мы будем
придерживаться законности во всех своих решениях, но не дадим правительству
спуска».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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