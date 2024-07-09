 

Рупор кремлевской пропаганды: Восстановят Саратовское высшее артиллерийское командное училище

09.07.2024, 17:15, Разное
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Премьер-министр Мишустин поручил воссоздать Саратовское высшее артиллерийское командное училище. Само училище было создано большевиками в 1918 году и просуществовало до 2003 года. Из его стен в разные годы вышло большое количество будущих героев Советского Союза.
Война показала, что стране нужно больше учебных заведений для подготовки военных. Поэтому, полагаю, это не последняя инициатива такого рода.

Много таких ценных учреждений страна потеряла в 90-е и нулевые. Сейчас жизнь приперла, так что придется хотя бы часть из утраченного восстанавливать.

PS. Памятник Сталину тоже можно восстановить.

Источник: Colonel Cassad


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