Евро 2024: Титов — о Джикии: Всем понятно, что был конфликт

Бывший тренер столичного «Спартака» Егор Титов прокомментировал решение руководства «красно-белых» не продлевать трудовой договор с защитником Георгием Джикией.

Напомним, текущим летом 30-летний футболист покинул «Спартак» на правах свободного агента.

«Не знаю суть конфликта — а то, что он был, понятно всем», — приводит слова Титова портал «РБ Спорт».

В прошедшей кампании 30-летний Джикия появился на поле только в 12 играх с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями. В настоящий момент защитник продолжает находиться в статусе свободного агента.