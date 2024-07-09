 

Богослов Сосковец рассказал, в чем смысл сна с покойным родственником

09.07.2024, 16:47, Разное
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Священник Валерий Сосковец объяснил, что визиты умерших родственников во сне являются одним из наиболее частых вопросов среди прихожан. Однако он утверждает, что сновидения, которые исходят от Господа, являются редкими и особыми, обычно связанными с Иисусом Христом.

Священник подчеркивает, что в Священном Писании нет примеров сновидений, в которых являются умершие. Он также заявил, что в таких видениях отсутствует духовная значимость. Обычно подобные сны содержат нецелевые и даже абсурдные просьбы.

Сосковец призывал придерживаться скептического подхода к подобным явлениям. По словам богослова, к ним нужно относиться как к обычным сновидениям, которые легко забываются после пробуждения.


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