Богослов Сосковец рассказал, в чем смысл сна с покойным родственником

Священник Валерий Сосковец объяснил, что визиты умерших родственников во сне являются одним из наиболее частых вопросов среди прихожан. Однако он утверждает, что сновидения, которые исходят от Господа, являются редкими и особыми, обычно связанными с Иисусом Христом.

Священник подчеркивает, что в Священном Писании нет примеров сновидений, в которых являются умершие. Он также заявил, что в таких видениях отсутствует духовная значимость. Обычно подобные сны содержат нецелевые и даже абсурдные просьбы.

Сосковец призывал придерживаться скептического подхода к подобным явлениям. По словам богослова, к ним нужно относиться как к обычным сновидениям, которые легко забываются после пробуждения.