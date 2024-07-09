 

Рупор кремлевской пропаганды: Где Украина закупает электричество

09.07.2024, 16:00, Разное
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Где Украина закупает электроэнергию.
Стоит отметить, что до начала воздушной кампании Суровикина Украина всерьез строила планы поставок электроэнергии в Европу с целью заработка. Удары 2024 года окончательно развернули ситуацию на 180 градусов.

По оптимистичным прогнозам ближайшей зимой на Украине не будет света по 10-12 часов в день, если получится задействовать отремонтированные энергоблоки АЭС и не будет новых серьезных повреждений энергосистемы.
В ином случае последствия будут более тяжелыми и закупка электричества в Европе не слишком поможет.

Сразу вспоминается энергоблокада Крыма и смешки про "крымчан без света". Сейчас уже видимо не так смешно стало.

Источник: Colonel Cassad


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