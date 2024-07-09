 

Евро 2024: «Реал» или «Манчестер Юнайтед» – Романо назвал клуб, куда «Лилль» хочет продать Йоро

09.07.2024, 15:53, Новости дня
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Защитник Лени Йоро наверняка покинет «Лилль» в летнее трансферное окно. Действующий контракт 18-летнего футболиста рассчитан до середины 2025 года, и «доги» не хотят потерять игрока бесплатно через год. Серьёзный интерес к Йоро сейчас проявляют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Лилль» настаивает на том, чтобы Йоро выбрал «Манчестер Юнайтед». Дело в том, что «красные дьяволы» сделали более крупное предложение – более 50 миллионов евро. Впрочем, решение будет принимать сам футболист. Йоро всегда отдавал предпочтение «Реалу».


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