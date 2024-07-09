Спасатели уже вторые сутки не могут найти в Сене тело французского чиновника, желавшего продемонстрировать чистоту реки

В преддверии XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже стали громче звучать дискуссии о загрязнённости реки Сена, где должны пройти церемония открытия, а также соревнования по триатлону и плаванию в открытой воде.

Желая подчеркнуть успешность очистных мероприятий, заместитель министра спорта Франции объявил, что лично искупается в реке в присутствии журналистов.

В назначенное время вблизи Эйфелевой башни репортёрам действительно удалось запечатлеть чиновника, уже переодевшегося в плавательный костюм. Помахав камерам, он нырнул в воду с набережной. Заместитель несколько минут плавал вблизи берега различными стилями, иногда останавливаясь и раздавая комментарии. После он заявил, что готов совершить подводный заплыв до другого берега — это и стало роковым решением.

Чиновник нырнул под воду и сразу пропал из поля зрения журналистов из-за малой прозрачности водной глади. Через несколько минут собравшиеся забили тревогу, однако прибывшие спасатели даже с использованием катеров и современной оптики так и не смогли разглядеть дно Сены. Операции пытались помочь профессиональные дайверы, им приходилось возвращаться на поверхность каждые десять минут из-за расслоения тканей гидрокостюма. Поиски осложнялись непостоянным течением реки и смешением у дна жидкостей разных плотностей, что создавало опасные воронки и противотоки.

Через три часа стало очевидно, что живым заместителя министра обнаружить уже не удастся, однако поиски тела продолжаются до сих пор. Эксперты утверждают, что в условиях Сены труп чиновника подвержен риску ускоренного разложения, и если он не будет извлечён в ближайшие двадцать часов, то от него останется лишь скелет.

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