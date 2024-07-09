 

Евро 2024: «Манчестер Юнайтед» хочет увести защитника из-под носа «Реала» – предложено 50 млн евро

09.07.2024, 14:55, Новости дня
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Защитника «Лилля» Лени Йоро слухи давно связывают с «Реалом». На днях появлялась информация о том, что 18-летний футболист стал ближе к переезду в Мадрид. Впрочем, заполучить игрока хочет ещё один топ-клуб – «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает в социальных сетях журналист Набиль Джеллит, «Манчестер Юнайтед» сделал предложение по Йоро в размере 50 миллионов евро плюс бонусы. «Лилль» принял это предложение, поскольку оно значительно выше, чем предложение «Реала».

Для самого Йоро приоритетным является вариант с «Реалом», но «Манчестер Юнайтед» настойчив в намерении увести талантливого защитника из-под носа «сливочных».


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