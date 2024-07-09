Nothing представила дешевый модульный смартфон CMF Phone 1

Компания Nothing представила свой первый смартфон со сменной задней крышкой. Смартфон CMF Phone 1 оснащен 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED, восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 7300, тройной камерой (50 Мп + 2 Мп + 16 Мп), аккумулятором емкостью 5000 мАч и работает под управлением Android 14 с оболочкой Nothing OS 2.6.

Уникальной особенностью смартфона является возможность замены задней панели и крепления различных аксессуаров, таких как ремешки, подставки и держатели для карточек. В комплект поставки включены отвертка и кабель для снятия крышки, но зарядный блок не предоставляется.

CMF Phone 1 поступит в продажу 12 июля по цене от 16 тыс. индийских рупий (около 16,9 тыс. руб.) или от €239 (около 22,8 тыс. руб.).